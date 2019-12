Nóng: Đã bắt được nghi can sát hại cả gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM

Thông tin mới nhất lien quan đến vụ án mạng nghiêm trọng tại TP.HCM, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ nghi can sát hại cả gia đình người Hàn Quốc rồi đốt xe ô tô để phi tang.

Theo Vietnamnet, bước đầu nghi can thừa nhận hành vi.

Nghi can này cũng là người Hàn Quốc và động cơ gây án bước đầu xác định là do mâu thuẫn. Ngay sau khi bị bắt giữ, Công an khám xét nơi ở của nghi can, là căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn Q.7.

Xe ô tô của nạn nhân bị đốt phi tang.

Theo Infonet, Công an nhận định, lúc 1h30 rạng sáng 21/12, nghi can leo tường rào đột nhập vào gia đình nạn nhân ở đường Nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Kẻ này dùng hung khí tấn công khiến cả 3 thành viên trong gia đình bà Jung Young Sook gục tại chỗ. Trong đó bà Jung Young Sook tử vong, còn chồng và con gái bà bị nhiều thương tích trên người.

Sau khi gây án, đối tượng đã lấy ô tô bốn chỗ hiệu Chevrolet Spark của gia đình nạn nhân đậu ngoài đường và lái xe rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera, Cơ quan công an xác định trước thời điểm xảy ra vụ việc, phía trước nhà nạn nhân có 2 xe ô tô màu trắng đậu, tuy nhiên khi các bảo vệ và công an tới thì chỉ còn 1 chiếc.

Có thông tin cho rằng, nghi can còn lấy đi lượng lớn tài sản, nữ trang có giá trị nhưng đến nay các thành viên trong gia đình nạn nhân còn chưa qua cơn nguy kịch, Công an chưa lấy lời khai được nên chưa xác định thông tin này.

Nghi can sau đó lái chiếc xe đến khu vực vắng vẻ ở chân cầu Thủ Thiêm, phía quận 2 để đốt phi tang.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin