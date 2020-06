Nóng: Đã bắt được bị cáo chạy trốn khỏi tòa lúc đưa ra xét xử ở Hà Nội

Nguyễn Văn Trung bị công an truy nã vì bỏ trốn khỏi tòa lúc đưa ra xét xử. Ảnh: An ninh Thủ đô

Liên quan đến vụ bị cáo chạy trốn khỏi tòa lúc đưa ra xét xử ở Hà Nội, An ninh Thủ đô đưa tin, gần 0h ngày 21/6, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP.Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), đối tượng bỏ trốn trên đường bị đưa đến TAND quận Hà Đông xét xử.

Theo đó, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, liên tục trong 2 ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm cao nhất bắt giữ bằng được đối tượng nguy hiểm bỏ trốn, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP.Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Trung. Thời điểm bị bắt, đối tượng Trung đang tá túc ở địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông.

Trước đó, trong ngày 20/6, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Trung về hành vi bỏ trốn khi đang bị áp giải, theo điều 386 bộ luật Hình sự.

Thông tin về sự việc, vào sáng 18/6, TAND quận Hà Đông đưa Trung ra xét xử với cáo buộc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; và đe dọa giết người, quy định tại điều 304 và điều 133 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, đến khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc các cán bộ công an quận Hà Đông dẫn giải Trung tới phòng xét xử thì bị cáo này bất ngờ vùng chạy, nhảy qua tường bao tòa án, sau đó vào quán phở gần đó lấy 2 con dao nhọn đe dọa lực lượng công an và trốn thoát.

Trong lúc bỏ chạy, một tay của đối tượng vẫn đeo còng.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng, phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt Trung.

Được biết, bị cáo Trung từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Ngày 9/11/2011, Trung bị Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông, Hà Nội) xử phạt hành chính về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 30/6/2012, Trung bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 13/7/2017, Trung bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 11/2019, Trung bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng được cho tại ngoại.

Trung bị bắt và đưa ra xét xử, vì hành vi dùng báng súng cả đêm đánh bạn gái đến thương tật.