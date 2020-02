Nóng: Bộ Y tế công bố dịch bệnh virus corona ở Khánh Hòa

Bệnh nhân nữ 25 tuổi (địa chỉ thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) là lễ tân tại khách sạn.

Trước đó, ngày 17-1, nữ bệnh nhân này có tiếp xúc gần với 2 trường hợp người bệnh (người Trung Quốc). Sau đó, cả 2 trường hợp này đã được chẩn đoán xác định với nCoV. Hiện các bệnh nhân này vẫn được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Nữ bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 18-1 với triệu chứng ho, sốt và đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV (ngày 31-1). Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa là nơi điều trị cho bệnh nhân nCoV.

Trước tình hình trên, ngày 1-2, Bộ Y tế công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn Luật này, trên cơ sở công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do chủng mới của nCoV của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31-1 và theo đề nghị của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa.

Trước tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A với nguy cơ ở mức khẩn cấp toàn cầu, ngành y tế khuyến cáo để phòng dịch, người dân cần sử dụng khẩu trang che miệng và mũi; Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với thời gian ít nhất là 20 giây; Tránh tiếp xúc gần với người bị ho hoặc sốt; Thông báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y tế hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất khi phát hiện người mắc bệnh hoặc dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Đồng thời cần tuân thủ các quy định về cách lý và điều trị của cơ quan y tế trong trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bộ Y tế cũng cho biết tính đến 17 giờ ngày 31-1, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngoài 1 trường hợp nhiễm nCoV đã được thu dung, cách ly và điều trị thì số người nghi nhiễm là 23 trường hợp (13 trường hợp đã loại trừ nCoV do kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV).

Hiện, số ca nhiễm virus corona tại Việt Nam là 6 người trường hợp. Nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa là trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona sau khi tiếp xúc với 2 người bệnh Trung Quốc (là hai cha con điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó người con đã khỏi bệnh). 5 ca bệnh trước đó đều là ca bệnh xâm nhập sau khi trở về từ vùng dịch.

Ngày 1-2, UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa có báo cáo trường hợp sốt đến từ Quảng Châu (Trung Quốc) gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh và các đơn vị liên quan.

Theo đó, 1 năm nay, vợ chồng ông T.C.T (SN 1993; ngụ tại thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh) đi xuất khẩu lao động tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ngày 21-1, vợ chồng anh T. trở về địa phương, sau đó có dấu hiệu bị sốt nên đến một phòng khám tư ở thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) để thăm khám, điều trị.

Khi Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh về kiểm tra, thì vợ chồng anh T. đã đi du lịch ở Yên Tử (Quảng Ninh) cùng đoàn. Tại nhà, chỉ còn mẹ già và đứa con nhỏ của anh T. "Chúng tôi liên lạc, thì họ cho biết trước đó bị viêm xoang, đau đầu, sổ mũi nên đi khám và điều trị. Chúng tôi cũng đã yêu cầu vợ chồng ông T. đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra"- một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cho hay.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đến xã Vĩnh Giang, sử dụng các biện pháp để thu thập thông tin cũng như kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc với đôi vợ chồng trên.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh đã về nhà anh T. kiểm tra và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi vụ việc.

