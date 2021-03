NÓNG: Bắt kẻ cầm đầu vụ "chôn sống" nam thiếu niên dưới hố cát

Sáng 30/3, Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Trọng Dương (trú tại TP Vinh, Nghệ An). Dương được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ trói tay, ép "chôn sống" một nam thiếu niên dưới hố cát gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Trung tá Long cho biết, sau nhiều ngày đấu tranh, lấy lời khai các đối tượng, công an xác định có một đối tượng cầm đầu vụ việc đang lẩn trốn. Nhận định đối tượng sẽ bỏ trốn, công an lập tức chia ra nhiều mũi trinh sát để truy vết đối tượng này. Đến đêm 29/3, công an đã bắt giữ được Dương khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

V. bị trói tay, ép nằm dưới hố cát để vùi cát lên.

"Sau khi vào cuộc, sàng lọc các đối tượng, chúng tôi thấy nổi lên tên Nguyễn Trọng Dương cầm đầu băng nhóm này và đang lẩn trốn. Công an sau đó đã bắt giữ Dương tại Hà Nội.

Đến thời điểm này, chúng tôi đã bắt tất cả 14 đối tượng liên quan đến vụ clip trói tay, ép nam thiếu niên vùi dưới hố cát xôn xao mấy ngày qua", Trung tá Long nói.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của 14 đối tượng này để phục vụ công tác điều tra làm rõ mục đích, nguyên nhân của vụ việc.

11 trong số 13 đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, trao đổi với PV qua điện thoại, anh Nguyễn Văn H. (41 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bố đẻ nạn nhân Nguyễn Quang V. (17 tuổi) cho biết, do con trai của anh hư hỏng, bố mẹ bất lực nên đã nhờ một người cháu thân thiết tên Khánh dạy dỗ con mình đi vào một quỹ đạo, làm con người tốt.

Anh H. cho biết, hành động của Khánh, một phần cũng để dạy dỗ V. ngoan hơn. Anh H. mong cơ quan chức năng sẽ xem xe và xử lý theo hướng "giơ cao đánh khẽ".

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận.

Trước đó vào sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thiếu niên bị hành hạ, làm nhục, bị trói tay, trùm đầu và vùi lấp dưới hố cát.

Nạn nhân là Nguyễn Quang V. (17 tuổi, trú khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.

