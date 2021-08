“Nội soi” nhà thầu liên tục trúng gói cung cấp thiết bị y tế cho Nghệ An

Đáng quan tâm, từ khi dịch COVID-19 xảy ra ở địa phương này, doanh nghiệp trên cũng liên tục ghi tên vào các bản hợp đồng với các Sở, ngành, huyện của tỉnh Nghệ An với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

AT&T “quan hệ” với những ai?

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì Công ty TNHH AT&T là doanh nghiệp có địa chỉ tại số nhà 43, ngõ 8, phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty này được thành lập từ năm 2008, với các ngành nghề đăng ký kinh doanh như: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Tư vấn đánh giá tac động môi trường; Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, viễn thông, y tế, tin học; Buôn bán, lắp ráp, sửa chữa, bảo hành các sản phẩm ngành điện, điện nước, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, viễn thông và máy móc công nghiệp…

Từ năm 2018 đến nay, AT&T đã liên tục trúng hàng loạt gói thấu mua sắm, cung cấp trang thiết bị y tế cho các cơ sở bệnh viện trên địa bàn Nghệ An. Trên hệ thống đấu thầu quốc gia, AT&T đã tham gia 14 gói thầu mua sắm, cung cấp trang thiết bị y tế cho Nghệ An và chưa trượt gói thầu nào.

Sở Y tế Nghệ An là một trong 09 đơn vị mời thầu mà Cty TNHH AT&T tham gia đấu thầu trong thời gian qua

Dự liệu cũng cho thấy, AT&T có mối quan hệ với 09 đơn vị mời thầu trong suốt thời gian qua gồm: Sở Y tế Nghệ An; Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài chính Nghệ An (Sở Tài chính Nghệ An); Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An; Bệnh viện Mắt Nghệ An; Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An;

Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương; Bệnh viện Y học Cổ Truyền Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành; Trung tâm Chống Phong - Da Liễu nay là Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Nhà thầu AT&T với vai trò liên danh cũng đã từng đấu với 2 nhà thầu trong 1 gói thầu, thắng thầu 1 gói, thua 0 gói thầu. Cụ thể, AT&T tại gói mua sắm tập trung thiết bị y tế đợt 5 năm 2020 có mức giá 5.875.800.000 đồng do Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài chính Nghệ An mời thầu với Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Quốc tế (địa chỉ tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) và Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An Đạt.

Với mức bỏ thầu: 5.850.000.000 đồng, liên danh AT&T cùng với Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Quốc tế đã trúng gói thầu nói trên với hình thức hợp đồng trọn gói, thực hiện trong vòng 3 tháng.

Được chỉ định thầu

Ngoài mối quan hệ với 09 bên mời thầu là các cơ sở y tế công lập tỉnh Nghệ An thì mới đây, AT&T tiếp tục được địa phương này chỉ định trúng thầu 01 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư cho Bệnh viện dã chiến số 1 với giá trúng thầu 8.200.840.000 đồng.

Gói thầu này được ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2494 ngày 19/7/2021.

Theo đó, danh mục mua sắm thiết bị, vật tư tại Quyết định 2494 gồm 21 loại máy móc, phương tiện phục vụ cho Bệnh viện dã chiến số 1 được UBND tỉnh phê duyệt, áp giá gồm: Máy Monitor theo dõi bệnh nhân (05 thông số) với số lượng 14 cái, giá dự toán 117.000 nghìn đồng/cái; Máy thở 04 cái, giá dự toán đưa ra 612.000 nghìn đồng/cái; Máy xét nghiệm đông máu tự động, giá dự toán 820 nghìn đồng;

Bộ dụng cụ thở oxy (bình làm ẩm, đồng hồ đo lưu lượng) số lượng 02 bộ có giá dự toán 2.900 nghìn đồng; Máy tạo oxy số lượng 10 cái với tổng dự toán 158.500 nghìn đồng; giường cấp cứu đa năng bằng điện với số lượng 10 cái, tổng dự toán 230.000 nghìn đồng…

Doanh mục dự toán mức giá cho gói mua sắm trang thiết bị y tế với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng cho Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt

Theo UBND tỉnh Nghệ An thì mức giá nói trên là mức giá tối đa, đã bao gồm chi phí vận chuyển, vật tư, nhân công cài đặt-lắp đặt, hoàn thiện, chạy thử, chuyển giao công nghệ và cả thuế VAT… Các phương tiện máy móc, vật tư phải sản xuất từ năm 2020 trở về sau, đảm bảo 100% đầy đủ CO (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa), CQ (giấy chứng nhận chất lượng).

Cũng tại Quyết định 2494 thì phương thức lựa chọn nhà thầu được chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh năm 2021, nguồn dự phòng đã cấp cho Sở Y tế gồm: 8.212.000.000 đồng theo Quyết định 2233/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 và 71.840.000 đồng theo Quyết định 2124/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 21/7/2021, theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế (bên được giao mời thầu) đã có Quyết định công bố Cty TNHH AT&T là đơn vị được lựa chọn trúng gói thầu nói trên với mức giá: 8.200.840.000 đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 03 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh Nghệ An, AT&T đã nhanh chóng được lựa chọn để “oẵm” ngay gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế hơn 8 tỷ đồng cho ngành Y tế địa phương này.

Tác giả: NGỌC THÁI - TUẤN ANH

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn