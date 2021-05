Nỗi đau tột cùng của cha mẹ già có 2 con trai nhận án tử và chung thân

Em kéo anh vào đường dây ma tuý

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai anh em ruột là Và Bá Lồng (29 tuổi) và Và Bá Xâu (25 tuổi), trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Vợ chồng ông V.B.V., bố mẹ của anh em Xâu đến dự phiên toà từ sáng sớm. Vợ chồng già hướng ánh mắt buồn rượi nhìn về phía hai con đứng trước bục khai báo. Đây là một trong những dịp hiếm hoi đôi vợ chồng già này được nhìn thấy con.

Sinh con ra, vợ chồng ông V. mong muốn con mình được ấm no và hạnh phúc. Họ không muốn thấy các con có kết cục như ngày hôm nay. Theo người thân hai bị cáo, vợ chồng ông V. có 8 người con, dù cuộc sống khó khăn nhưng ông bà vẫn cố cho con bám cái chữ để sau này có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, học hết cấp 3, anh em Xâu không học lên nữa. Họ bám nương rẫy, lập gia đình và sống gần bố mẹ.

Tưởng con cái yên bề gia thất, vợ chồng già sẽ bớt nỗi lo lắng. Tuy nhiên, vào năm 2018, vợ Xâu không may gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Biết con buồn, vợ chồng ông V. động viên Xâu cố gắng sống tốt. Thấy con chăm chỉ lên nương rẫy, ông bà cũng bớt lo lắng phần nào.

Lồng và Xâu khai nhận hành vi phạm tội.

Họ không ngờ, thời gian gần đây, Xâu đã lôi kéo anh trai tham gia đường dây ma tuý trên địa bàn. Trong một lần buôn bán số lượng ma tuý lớn, hai anh em đã bị công an bắt quả tang. Ngày nhận tin hai anh em Xâu bị bắt vì ma tuý, vợ chồng ông V. như chết lặng. Kể cả những người dân trong bản họ cũng sốc vì không thể ngờ anh em Xâu lại dính đến thứ chết người đó.

Tại phiên toà, ban đầu, anh em Xâu không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, anh em Xâu đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo đó, vào tối 11/10/2020, Lồng và Xâu xuống TP.Vinh, gặp người đàn ông tên Tùng để bàn bạc việc mua bán hồng phiến. Người đàn ông đó đặt mua của anh em Lồng 10 "tấm" hồng phiến, mỗi "tấm" là 30 gói, tương đương 6.000 viên hồng phiến. Số hàng Tùng đặt giá 700 triệu đồng, nếu giao dịch trót lọt, anh em Xâu sẽ lãi gần nửa tỷ đồng.

Có khách đặt hàng, Lồng đi đến khu vực biên giới Việt – Lào hỏi mua ma túy nhưng không được vì họ không cho bán nợ. Lồng không mua được “hàng” nên Xâu tìm mối khác, đặt mua 4 tấm hồng phiến với giá 92 triệu đồng.

Vào khoảng 4h ngày 17/10, Xâu đến khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc huyện Tương Dương mua 2,4kg hồng phiến của một người đàn ông không rõ lai lịch, địa chỉ.

Sau khi mua được ma túy, Xâu bắt xe khách xuống TP.Vinh và báo cho anh trai đi xuống. Đến ngày 18/10, hai anh em mang ba lô chứa ma túy đến phòng trọ của bạn ở xã Hưng Lộc, TP.Vinh chờ khách nhận hàng.

15h cùng ngày, Xâu một mình mang ba lô chứa ma túy đến khu vực bệnh viện Ba Lan cũ để giao cho Tùng. Khi đang chờ khách Xâu bị công an bắt giữ cùng tang vật. Xâu chống trả quyết liệt, rút con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm loạn xạ vào lực lượng công an. Rất may không chiến sĩ nào bị thương.

Sau khi nghe tin em bị bắt, nhận thức được hành vi sai trái, tối cùng ngày Và Bá Lồng đến công an đầu thú, khai nhận cùng em trai buôn hồng phiến.

Bản án đắt giá và nỗi đau bậc sinh thành

Lồng và Xâu thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Và Bá Xâu cho biết phi vụ này thành công sẽ có hơn 300 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Với số lượng ma tuý cực lớn, hành vi đặc biệt nguy hiểm, phía viện KSND đề nghị án tử hình đối với Xâu và chung thân đối với Lồng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nghe VKSND đề nghị mức án cao nhất dành cho mình, Xâu xin HĐXX giảm nhẹ tội cho mình một cơ hội sống để phụng dưỡng cha mẹ già. Lồng cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội cho em trai và mình có cơ hội trở về với gia đình.

Vợ chồng ông V. trong phiên toà xét xử hai con trai.

Ngồi dưới khán phòng ông V. chắp tay xin HĐXX cho con mình một cơ hội sống. Em đối mặt bản án tử, anh đối mặt bản án chung thân khiến cho vợ chồng ông V. chết lặng giữa phiên tòa.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Và Bá Xâu tử hình, bị cáo Và Bá Lồng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đứa nhận án tử, đứa nhận án vô thời hạn, còn nỗi đau nào hơn đối với bậc làm cha, làm mẹ. Họ động viên Lồng và Xâu giữ gìn sức khoẻ. Nhìn bóng xe chở con về trại giam khuất, vợ chồng ông V. buồn bã, lặng lẽ dắt nhau ra bắt xe về nhà…

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn