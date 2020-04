Nỗi đau của cha đại gia giang hồ khét tiếng Nguyễn Xuân Đường

Đường "Nhuệ" nắm trong tay rất nhiều bất động sản, trong đó có những khu đất "vàng" trong thành phố Thái Bình. Ảnh- TN

Tâm sự của người cha

Trong ngôi nhà riêng ở TP Thái Bình giờ chỉ còn 2 ông bà già và 2 đứa trẻ, bố của Đường "Nhuệ" năm nay đã ngoài 80 chia sẻ với phóng viên Báo Giao thông mong muốn lớn nhất của mình.

Ông Nguyễn Xuân N. tâm sự Đường là con trai lớn trong nhà. Dưới Đường còn có một em gái và một em trai. Người em trai hiện ở Séc.

"Vợ chồng tôi đều đã già cả, đau yếu liên miên. Giờ 2 vợ chồng nó cùng vào đó, có mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ hơn 3 tuổi, việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu rất khó khăn. Không biết xoay xở ra sao.

Các con tôi có tội đến đâu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đến đó. Mong pháp luật tạo điều kiện cho một cháu về chăm lo cho lũ trẻ. Nguyện vọng của tôi chỉ có vậy, còn các cháu có tội thì các cháu phải chịu mọi phán xét của tòa. Nỗi lo lớn nhất của tôi là lo cho tương lai bọn trẻ", ông N. nói.

Vụ Đường "Nhuệ", Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm, không có vùng cấm

Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) không chỉ nổi danh trong hoạt động buôn bán, đấu giá bất động sản, còn được nhắc đến như một đại ca khét tiếng, chuyên cho vay nặng lãi, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai nhưng không bị cơ quan pháp luật xử lý. Đường "Nhuệ" từng đánh đập con nợ, hủy hoại tài sản; thậm chí còn thu phế cả những trường hợp người chết đi hỏa táng…

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 7/4, vợ của Đường là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và 2 thuộc hạ là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992 trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất xã hội đen của nhóm Đường “Nhuệ”.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 4 cán bộ thuộc sở Tư pháp, TN&MT Thái Bình và phục hồi điều tra vụ án Đường "Nhuệ" cố ý gây thương tích cho người khác ngay tại trụ sở công an năm 2014, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Giao thông