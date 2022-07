Nổ súng trấn áp 5 tàu hút cát trái phép trên sông Lam

Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 1h ngày 1/7, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba giao nhau giữa sông La và sông Lam, đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu có nhiều sà lan đang tập trung hút cát trái phép.

Lực lượng chức năng đã phải nổ súng để trấn áp tội phạm hút cát trên sông Lam.

Ngay lập tức, Công an huyện Đức Thọ huy động 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu phối hợp với Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường 5 xuồng máy tiếp cận hiện trường vây bắt các sà lan hút cát trái phép.

Quá trình vây bắt, các đối tượng khai thác cát trái phép đã chống trả quyết liệt. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã ra lệnh nổ súng nhằm trấn áp các đối tượng vi phạm.

Đến khoảng 3h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 5 sà lan khai thác cát trái phép nói trên tại khu vực này và tiến hành áp giải về tại âu thuyền xã Bùi La Nhân để lập biên bản, đo khối lượng cát trên sà lan.

Các chủ phương tiện hút cát trái phép được xác định là: Nguyễn Khánh Ninh (SN 1971), xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An); Ngô Văn Tâm (SN 1989), Đoàn Thị Chương (SN 1985), Trương Thị Lâm (SN 1973), Cao Văn Hoan (SN 1980) cùng trú tại thôn Mỹ Thành, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Khối lượng cát trên mỗi sà lan bình quân từ 70 - 90m3.

Tác giả: Hồ Thắng - Quốc Hoàn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn