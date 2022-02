Những vụ án vợ sát hại chồng khiến dư luận xôn xao

Vợ dùng dây thừng siết cổ, gậy gỗ đánh chồng tử vong: Say rượu, ông Lữ Văn P. (trú Quế Phong, Nghệ An) đập phá đồ đạc, chửi bới. Người đàn ông đã bị vợ là Sầm Thị Hương (SN 1959) dùng dây thừng siết cổ, gậy gỗ đánh… tử vong. Ngày 14/6/2021, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hương 7 năm tù về tội "Giết người".