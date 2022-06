Những người "chạm trán" Triệu Quân Sự bàng hoàng kể phút đối mặt hiểm nguy

Chiều ngày 1/6, sau khi Triệu Quân Sự bị bắt giữ di lý về Công an huyện Hà Trung và bàn giao cho lực lượng quân đội, người dân sinh sống ở chợ Vừng, xã Yên Dương, huyện Hà Trung vẫn chưa hết bàng hoàng khi một tội phạm nguy hiểm lại lang thang gần khu vực nhà mình.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ đang được di lý lên xe chở phạm

Chị Vũ Thị Hà (40 tuổi, ở xã Yên Dương) kể lại: "Lúc đó khoảng hơn 2 giờ chiều, tôi mở cửa phía sau nhà để quét dọn thì thấy có một thanh niên mặc quần dài, chân đi dép, mặc áo phông xanh, đội mũ và đeo khẩu trang đang vặn vòi nước.

Tôi liền hỏi: Em ở đâu sao lại vặn nước nhà chị. Thì cậu thanh niên này nói: Tay em bẩn, em xin rửa cho sạch rồi đi ngay. Sau đó người này bỏ đi còn không khoá nước.

Chiếc xe chở phạm của lực lượng quân đội chờ sẵn để chở phạm nhân Triệu Quân Sự

Lúc đó tôi cũng không biết đó là Triệu Quân Sự. Mãi sau khi đối tượng này đi sang bên ven đường ngồi ăn cơm thì bị một số người gần nhà phát hiện liền truy đuổi bắt giữ. Tôi nghĩ nếu chẳng may đối tượng ra tay thì không biết sẽ như thế nào", chị Hà kể lại.

Chị Vũ Thị Hà bàng hoàng kể lại giây phút gặp Triệu Quân Sự

Vòi nước phía sau nhà chị Hà - nơi Sự xin rửa tay

Ông Lê Minh Ngọc - người phát hiện ra Sự ngồi ăn cơm kể: "Thời điểm đó, tôi từ UBND xã về thì thấy có người thanh niên đang ngồi ăn cơm trước cổng nhà một người dân. Bên cạnh là 2 chai nước.

Thấy khả nghi nên tôi liền chạy xuống gọi mấy anh em làm nghề xe ôm và một cậu tên Đạt chạy lên xem có đúng phải Triệu Quân Sự không. Khi đến nơi thì mọi người chắc chắn đó là Sự nên đã điện thoại gọi Công an xã lên bắt giữ.

Bị phát hiện, Sự liền trèo qua lan can đường chạy sang phía chợ Vừng thì chúng tôi hô hoán mọi người vây bắt và sau đó bàn giao cho Công an xã".

Theo người dân ở chợ Vừng, thời điểm bắt được Triệu Quân Sự thì có đội mũ cối và đôi dép đen

Trở lại câu chuyện đối với phạm nhân Triệu Quân Sự, ngay sau khi được người dân cùng công an xã áp tải lên xe ô tô đưa lên Công an huyện thì lực lượng quân đội ngay sau đó đã có mặt. Chiếc xe chở phạm cũng xuất hiện.

Đến hơn 17h cùng ngày, sau khi làm các thủ tục, phạm nhân Triệu Quân Sự được bàn giao cho lực lượng quân đội đưa đi.

Ông Lê Minh Ngọc kể lại giây phút tham gia vây bắt Triệu Quân Sự

Your browser does not support the video tag. Nguồn tin riêng của Báo Giao thông cho biết, Triệu Quân Sự đã lợi dụng sơ hở khi điểm danh trong trại giam (đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) để trốn khỏi trại giam vào khoảng thời gian 19h ngày 31/5. Trong quá trình chạy trốn, Sự đã trộm cắp 2 chiếc xe đạp của người dân rồi men theo tuyến đường Tỉnh lộ 523 từ Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành) qua xã Hà Tiến, Hà Tân và về khu vực xã Yên Dương với tổng chiều dài khoảng hơn 31km.

Triệu Quân Sự (SN 1991, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang thụ án chung thân tại trại giam quân sự khu vực miền Bắc (T974) đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, Triệu Quân Sự từng vượt ngục 3 lần, là đối tượng rất nguy hiểm.

