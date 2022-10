Những món ăn độc đáo thiên đường Lý Sơn chiêu đãi du khách thập phương

Cá tà ma

Cá tà ma Lý Sơn có thịt béo, dai, ăn ngậy và không hề bị tanh. Loại cá này được chế biến thành nhiều món như hấp, nấu mặn, nướng, làm canh, làm cháo... Đặc biệt, tùy từng thời điểm mà người dân Lý Sơn lại chế biến thành các món khác nhau. Nếu đến đảo Lý Sơn vào mùa hè, thực khách có thể thưởng thức cá tà ma nấu canh chua, canh hẹ, hoặc lẩu cá tà ma, canh cá lá giang... vừa ngon vừa mát.

Để hợp thời tiết, du khách đừng quên thử món cá tà ma nướng thơm ngon, nóng giòn. Trong tiết trời se lạnh, nhìn từng miếng cá được nướng trên giàn bếp đỏ hồng hừng hực, thực khách khó có thể cưỡng lại được vị hấp dẫn của nó.

Cua huỳnh đế

Đúng như tên gọi, đây được xem là vua của các loài cua. Khác với loại cua thông thường, cua huỳnh đế chỉ có 6 chân và 2 càng nhưng càng cua rất to, thịt săn chắc, rất ngọt và giàu dinh dưỡng.

Để đánh bắt được cua huỳnh đế không phải dễ dàng. Các ngư dân phải lặn hoặc dùng bẫy để rập vì chúng thường sống xa bờ, ở những vùng nước sâu khá nguy hiểm. Do đó, cua huỳnh đế có giá cao nhưng chất lượng lại hoàn toàn tương xứng.

Ở Lý Sơn, người ta thường chế biến cua huỳnh đế thành món hấp và nướng. Dù được biến tấu cách nào thì thịt cua vẫn giữ được vị ngon ngọt và tươi đặc biệt. Tới huyện đảo xinh đẹp này, đừng quên thưởng thức món cua huỳnh đế hấp với sả thơm lừng. Khi ăn, bạn chấm cùng muối tiêu ớt để thêm đậm đà. Vị ngọt, thêm chút dai dai của thịt cua hòa quyện cùng vị nồng nàn của muối ớt kích thích đầu lưỡi.

Nhum biển

Nhum biển hay còn gọi là nhím biển của Lý Sơn cũng là hải sản được lòng cả các thực khách khó tính. Những con nhum của vùng biển này thường to béo đầy đà hơn so với nhiều nơi khác do đó khi chế biến cũng đầy đặn và đã miệng hơn.

Nhum Lý Sơn qua bàn tay khéo léo của đầu bếp được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Trong đó, món ăn được truyền tai nhau nhiều nhất vẫn là cháo nhum bổ dưỡng. Những con nhum mới được đánh bắt về, còn tươi roi rói được rửa sạch, tách vỏ, lấy thịt phí cùng mỡ hành thơm nức mũi thêm vào nồi cháo sôi sùng sục, ninh nhừ cùng hành lá, ngò... thành món cháo nhum đặc sản. Cháo nhum ngon nhất khi ăn còn nóng hổi. Khi ăn, khách du lịch cho thêm cả hạt tiêu, rua mầm và thưởng thức.

Món nhum nướng mỡ hành cũng là một đặc sản nhất định không được bỏ qua. Chỉ mới tưởng tượng tới vị thơm ngọt của thịt nhum, giòn tan của mỡ heo chiên, mùi thơm của đậu phộng nướng... cũng đủ kích thích vị giác đúng không nào.

Gỏi tỏi

Sở dĩ tỏi Lý Sơn đặc biệt hơn các vùng khác bởi chúng được trồng trong nền thổ nhưỡng đặt biệt nên mang hương vị rất riêng.

Gỏi tỏi được làm từ thân giống tỏi đực cùng khâu chế biến không cần quá cầu kỳ. Với những vị khách nào thích ăn cay thì gỏi tỏi là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được hương vị nồng nàn khó tả, hơi cay cay tê tê nơi đầu lưỡi. Ở Lý Sơn, người ta thường ăn gỏi tỏi với bánh tráng nướng. Món gỏi tỏi vừa lạ miệng, vừa rẻ mà lại còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Ngoài ra, khi du lịch Lý Sơn, thực khách có thể thưởng thức thêm cả gỏi sứa, chả cá Lý Sơn, hàu son xào, lẩu cá dìa, mực... Các món ăn ở Lý Sơn có giá cả phải chăng và đa dạng, cho bạn tha hồ chọn lựa.

Tác giả: Thúy An

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn