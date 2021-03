Những mẫu xe ôtô giá rẻ, niêm yết chưa tới 400 triệu đồng

Những mẫu xe ôtô giá rẻ niêm yết dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam.

Những mẫu ôtô rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay đa số thuộc nhóm xe hạng A với những cái tên đã khá nổi tiếng và quen thuộc với người dân như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay mới đây là sự góp mặt của VinFast Fadil. Những mẫu xe này không chỉ có lợi thế là giá bán rẻ, mà chi phí lăn bánh và chi phí sử dụng cũng được đánh giá ở mức thấp, phù hợp với túi tiền.

1. Kia Morning

Kia Morning MT là mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc hạng A và đồng thời rẻ nhất cả thị trường. Morning có mức giá xuất phát điểm từ 304 triệu đồng ở phiên bản Standard MT (bản số sàn), sau đó các mẫu Standard AT, Deluxe và Luxury có giá lần lượt là 329-349-383 triệu đồng. Bên cạnh đó, Kia Morning cũng vừa mới ra 2 phiên bản cao cấp là X-line và GT-line cách đây không lâu với mức giá 439 triệu đồng.

Kia Morning có mức giá rẻ nhất thị trường. Ảnh: Kia.

Là phiên bản rẻ nhất, Kia Morning số sàn bị lược bỏ nhiều trang bị tiện nghi, an toàn, do đó mẫu xe này không được lựa chọn nhiều bởi khách hàng sử dụng cho nhu cầu cá nhân. Do đó, khách hàng chính của mẫu xe này là cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Thay vào đó, nhỉnh hơn khoảng 25 triệu đồng, người mua có thể lựa chọn 1 chiếc xe số tự động thuận tiện và phù hợp hơn với việc sử dụng cá nhân và trong gia đình.

2. Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 2021 được lắp ráp và phân phối tại thị trường trong nước với tổng 9 phiên bản bao gồm cả sedan và hatchback, giá xe phân khúc A bán từ 315 triệu đến 415 triệu đồng. Phiên bản Hyundai Grand i10 1.0 MT Base có giá niêm yết 315 triệu đồng. Không thể không kể đến yếu tố quan trọng là giá niêm yết thấp. Grand i10 1.0 MT Base là mẫu xe có giá thấp thứ hai thị trường, sau Morning MT. Hyundai Grand i10 từng là mẫu xe hạng A được ưa chuộng nhất Việt Nam nhờ có biến thể sedan, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng, bảo dưỡng thấp.

Hyundai Grand i10 có 9 phiên bản với mức giá từ 315-415 triệu đồng. Ảnh: KL.

Tương tự Morning MT, Grand i10 1.0 MT Base được lựa chọn chủ yếu bởi khách hàng kinh doanh dịch vụ nhờ giá bán rẻ. Đi kèm với giá rẻ là các trang bị, tiện nghi bị cắt giảm khá nhiều. Mẫu xe này không được trang bị đèn sương mù, mâm đúc, ốp thân xe, đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu... Xe sử dụng động cơ xăng 1.0L mạnh 65 mã lực, mô-men xoắn 94 Nm cùng hộp số sàn 5 cấp.

3. Toyota Wigo

Toyota Wigo có 2 phiên bản MT và AT với mức giá tương ứng lần lượt là 352-384 triệu đồng. Ở phiên bản facelift ra mắt vào tháng 7.2020, Toyota Wigo được nâng cấp về thiết kế, trang bị. So với Hyundai Grand i10 và Kia Morning, bản tiêu chuẩn của Wigo có mức giá đắt hơn đôi chút. Bù lại, Wigo có không gian nội thất rộng rãi cùng với bố cục hiện đại hơn.

Wigo có lợi thế về thiết kế, mẫu xe có giá cao hơn 2 đối thủ nhưng lại là mẫu xe nhập khẩu hiếm hoi trong phân khúc. Ảnh: Toyota.

Mẫu xe giá rẻ số sàn của Wigo sử dụng động cơ xăng 1.2L, sản sinh công suất 87 mã lực, mô-men xoắn 108 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp tương tự Grand i10 1.0 MT Base và Morning MT. Wigo là mẫu xe nhập khẩu hiếm hoi trong phân khúc hạng A.

Tác giả: LÂM ANH

Nguồn tin: Báo Lao Động