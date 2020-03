Những mẫu xe 500 triệu đồng đang có mức giảm giá sâu nhất

Toyota Vios đã có những cải tiến so với các thế hệ trước về trang bị

Toyota Vios giảm 10 triệu đồng

Hiện tại, một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội đang ưu đãi 10 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả các phiên bản của Toyota Vios, giá bán sau ưu đãi cụ thể cho từng phiên bản như sau:

Trong suốt 10 năm qua, chưa có mẫu xe nào vượt qua được doanh số của Toyota Vios qua các năm. Toyota Vios sở hữu khoang nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, động cơ của Toyota bền bỉ theo thời gian, đặc biệt là chi phí bảo dưỡng của Toyota ở mức rẻ nên được nhiều người Việt Nam lựa chọn. Tuy nhiên, trang bị tiện nghi của Toyota Vios vẫn chưa được vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc, mặc dù đã có cải tiến so với những thế hệ trước.

KIA Cerato số sàn giảm 10 triệu đồng

Thaco - Trường Hải đang có chương trình ưu đãi giảm giá 10 triệu đồng so với giá niêm yết cho 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.6 của KIA Cerato. Trong đó, phiên bản số sàn có mức giá tốt nhất sau ưu đãi, ở mức 549 triệu đồng.

KIA Cerato cùng với Mazda3 là 2 mẫu sedan hạng C bán chạy nhất phân khúc trong thời gian gần đây. KIA Cerato có lợi thế là mẫu xe có mức giá tốt nhất phân khúc, được trang bị nhiều công nghệ tiện nghi. Đặc biệt, với mức giá 549 triệu đồng cho phiên bản số sàn, mức giá này đã ngang ngửa với Toyota Vios, mẫu xe nằm trong phân khúc B, thấp hơn.

Dù là phiên bản có giá thấp nhất nhưng KIA Cerato MT có ngoại hình và trang bị tiện nghi cũng như an toàn không quá khác biệt so với những phiên bản cao cấp khác, mẫu xe này cũng được trang bị gương chiếu hậu tự động, chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ.

Fort EcoSport giảm từ 25 đến 65 triệu đồng

Hiện tại, Ford Việt Nam đang có chương trình ưu đãi giảm giá từ 25 đến 65 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả các phiên bản của EcoSport. Giá bán sau ưu đãi cụ thể cho từng phiên bản như sau:

Ford Ecosport được ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2014. Trước khi có sự xuất hiện của Hyundai Kona và Honda HR-V, Ford Ecosport là mẫu xe đa dụng gầm cao cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt. Tuy nhiên, trong thời gian trở lại đây, Hyundai Kona đã trở thành mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc. Ford Ecosport phiên bản số sàn được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất tối đa 120 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Ford Ecosport là 6 lít/100km.

Mặc dù có mức giá chưa phải tốt nhất phân khúc nhưng Honda City sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động với nhiều chi tiết mạ Crom

Honda City giảm 30 triệu đồng

Honda Việt Nam đang có chương trình ưu đãi giảm giá 30 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả các phiên bản của mẫu sedan hạng B này (một số đại lý có chính sách tặng thêm 30 triệu đồng phụ kiện). Như vậy, giá bán sau ưu đãi của Honda City cho 2 phiên bản 1.5 AT và 1.5 AT TOP lần lượt là 529 và 569 triệu đồng.

Mặc dù có mức giá chưa phải tốt nhất phân khúc nhưng Honda City sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động với nhiều chi tiết mạ Crom. Trang bị tiện nghi trên Honda City cũng được đánh giá là nhiều bậc nhất phân khúc.

Honda City được trang bị động cơ xăng 1.5 đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT nên độ êm ái dường như tốt hơn so với phiên bản số tự động của các đối thủ. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Honda City là 5.8lít/100km theo công bố của nhà sản xuất.

Phiên bản số sàn của Hyundai Elantra cũng có một số trang bị như các phiên bản cao cấp

Hyundai Elantra số sàn giảm 25 triệu đồng

Hiện tại, một số đại lý Hyundai trên địa bàn Hà Nội đang có chính sách ưu đãi giảm giá từ 20 đến 35 triệu đồng so với giá niêm yết cho các phiên bản của Elantra. Trong đó, bản số sàn của mẫu xe này được giảm 25 triệu đồng, giá bán sau khi giảm của bản số sàn là 555 triệu đồng. Như vậy, cũng như KIA Cerato, giá bán sau ưu đãi của Hyundai Elantra bản số sàn cũng chỉ ngang ngửa với một mẫu sedan hạng B.

Phiên bản số sàn của Hyundai Elantra cũng có một số trang bị như các phiên bản cao cấp như đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tích hợp đèn báo rẽ, màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple CarPlay, cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau, 3 chế độ lái (Eco, Comfort, Sport), camera lùi.

Mazda2 giảm từ 30 đến 40 triệu đồng

Tại một số đại lý Mazda trên địa bàn Hà Nội, Mazda2 đang có chính sách ưu đãi từ 60 đến 70 triệu đồng (giảm giá xe, tặng kèm phụ kiện, tặng gói bảo dưỡng). Giá bán sau ưu đãi của Mazda2 cho các phiên bản cụ thể như sau:

Nằm trong phân khúc sedan hạng B, Mazda2 được nhận định là mẫu xe có thiết kế ngoại thất đẹp, khoang nội thất sang trọng, trang bị tiện nghi cũng vừa đủ dùng.

Mazda2 trên 3 phiên bản cao cấp nhất được trang bị cụm đèn pha LED, có tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu, bật/tắt tự động, gạt mưa tự động, điều hoà tự động.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông