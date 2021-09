Những mẫu ô tô hiếm hoi tăng trưởng doanh số trong tháng 8 tại Việt Nam

Sau khi chịu tác động kép từ cả dịch bệnh lẫn tháng Ngâu (7 âm lịch), thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 đã sụt giảm rất mạnh. Theo công bố từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), "đây là tháng thứ 5 liên tiếp thị trường có sự sụt giảm về doanh số bán lẻ", số lượng xe bán ra trong tháng chỉ còn 8.884 chiếc, giảm 45% so với doanh số của tháng 7.

Đồng thời, VAMA cũng đánh giá tháng 8 vừa qua ghi nhận kỷ lục doanh số tính theo tháng thấp nhấp trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Trong điều kiện như vậy, việc các mẫu xe sụt giảm doanh số rất bình thường, nhưng vẫn có một số trường hợp đã vượt lên và tăng trưởng mạnh, gây bất ngờ trong tháng 8 "đen tối".

Đầu tiên, đó chính là 2 mẫu xe khá đặc thù đều được nhập khẩu của Toyota: Hiace và Land Cruiser. Trong khi Hiace là mẫu xe van 16 chỗ chuyên chở khách thì Land Cruiser là SUV cỡ lớn với giá cao vừa ra mắt thế hệ mới gần đây.

Land Cruiser thế hệ mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Do nhu cầu dành cho những ô tô này không quá lớn và còn tùy thuộc vào vấn đề nhập khẩu từ nước ngoài nên doanh số của chúng đều thấp và thất thường qua từng tháng. Theo đó, Toyota Hiace bán được 15 chiếc trong tháng 8 vừa qua, tăng trưởng 275% so với tháng 7; trong khi Land Cruiser đạt doanh số 32 chiếc so với 0 chiếc của tháng 7/2021 (do chỉ mới giao hàng chính thức gần đây).

Thực tế, 2 mẫu xe này có doanh số quá thấp, không đủ sức tạo nên đột biến trong thị trường ô tô Việt Nam. Nhiều dự đoán cho rằng Toyota Hiace và Land Cruiser sẽ tiếp tục đạt số lượng bán ra thấp từ nay đến cuối năm, không thể vượt qua mức 2 con số.

Những đại diện còn lại tăng trưởng doanh số trong tháng 8/2021 đều được sản xuất bởi Thaco. Trong đó, nổi bật nhất là Mazda BT-50 với 105 chiếc bán được, tăng trưởng 191,7% so với tháng 7/2021. Mẫu bán tải này vừa được nâng cấp thế hệ mới vào tháng 8/2021 với thiết kế mềm mại và phù hợp với ngôn ngữ của Mazda hơn. Doanh số trong tháng 8/2021 đã thể hiện phần nào thành công của BT-50 mới ra mắt thị trường Việt Nam, và mở ra tương lai tươi sáng hơn của mẫu ô tô này trong phân khúc xe bán tải.

Ngoài ra, còn 2 mẫu xe khác cũng mang thương hiệu này là Mazda6 và CX-8 với doanh số tháng 8/2021 đạt lần lượt là 50 và 90 chiếc, tăng trưởng 8,7% và 1,1%. Các mẫu xe này đều thuộc hàng bán chạy trong phân khúc nhưng chưa thể bứt lên vị trí dẫn đầu do mức tăng không quá mạnh.

Các mẫu xe tăng doanh số trong tháng 8

Cuối cùng chính là Kia Seltos, mẫu crossover đô thị đã chứng tỏ được sức hút liên tục kể từ ngày ra mắt Việt Nam cách đây khoảng 1 năm. Tháng 8 vừa qua, Seltos bất ngờ tăng trưởng 8,5% doanh số, bán được 832 chiếc, đồng thời giúp xe vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách bán chạy nhất của tháng.

Điều này gây bất ngờ cho nhiều người tiêu dùng và các chuyên gia ô tô tại Việt Nam khi hầu hết các mẫu xe đứng đầu các phân khúc còn lại đều giảm mạnh doanh số trong tháng 8/2021, trong khi chỉ có Kia Seltos trở thành đại diện duy nhất đạt mức tăng trưởng dương và còn là điều đặc biệt khi sở hữu lượng xe bán ra rất lớn.

Nhờ nỗ lực chống dịch COVID-19 và tháng ngâu đã qua đi, các "tia sáng" đang le lói cho thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng cuối năm 2021. Theo dự đoán, nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi sẽ được tung ra để các hãng xe kịp lấy lại doanh số đã bị thâm hụt trong thời gian vừa qua./.

