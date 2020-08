Những lưu ý "vàng" khi sạc pin điện thoại để phòng chống cháy nổ

Các trường hợp cháy nổ điện thoại trong quá trình sạc pin thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy đã có những cảnh báo an toàn, nhưng nhiều người vẫn chưa cảnh giác để bảo vệ bản thân. Từ những vụ cháy nổ gây thương tích do sạc điện thoại không đúng cách gây ra, sau đây là những lưu ý sẽ giúp bạn sạc pin an toàn:

Không nên sử dụng củ sạc và dây sạc không rõ nguồn gốc

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đầu sạc, dây sạc được bán với các mẫu mã và giá thành vô cùng rẻ và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những thiết bị sạc không rõ nguồn gốc cũng như chất lượng có thể làm cho pin bị chai thậm chí nguy hiểm hơn là cháy nổ có thể xảy ra. Tốt nhất là nên sử dụng thiết bị sạc theo máy cũng như những thiết bị sạc chính hãng.

Những thiết bị sạc cáp không rõ nguồn gốc được bán trôi nổi trên thị trường rất nhiều

Hạn chế việc vừa sạc pin vừa dùng điện thoại

Đây là một thói quen vô cùng nguy hiểm của không ít người dùng. Thực tế đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ việc nạn nhân sử dụng điện thoại trong lúc sạc.

Đặc biệt khi vừa chơi game vừa sạc điện thoại, sẽ khiến máy phải làm việc quá công suất, khiến điện thoại bị nóng nên một cách nhanh chóng. Như vậy sẽ làm Pin bị phồng lên dẫn đến nguy cơ cháy, nổ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ việc nạn nhân sử dụng điện thoại trong lúc sạc.

Không sạc pin qua đêm

Đây là thói quen phổ biến của mọi người dùng, đa số người dùng cho rằng khi pin đầy smartphone sẽ tự ngắt dòng điện. Điều này không có nghĩa là bạn nên cắm sạc qua đêm. Khi dung lượng pin đã đầy nhưng điện vẫn được nạp liên tục, chúng có thể gây giảm tuổi thọ pin. Vì thế, lời khuyên dành cho bạn chính là chỉ nên cắm sạc khoảng 2-3 giờ để tránh tình trạng quá tải.

Sạc pin qua đêm là thói quen khá phổ biến của mọi người dùng

Kiểm tra dây sạc, tránh trường hợp dây bị đứt hoặc hở điện

Nhiều trường hợp gặp tại nạn rò điện trong lúc sạc pin, nguyên nhân do dây sạc đã xuống cấp mà người dùng không để ý. Bạn nên kiểm tra thường xuyên dây sạc có có vấn đề gì bất thường không? Nếu có, bạn có thế khắc phục bằng cách dùng băng dính cách điện để bọc xung quanh dây sạc trong trường hợp dây bị hở.

Dây sạc đứt gãy cũng là một nguyên nhân gây mất an toàn.

Luôn để bộ sạc của mình trong ổ cắm

Đây cũng là một thói quen của rất nhiều người dùng, mặc dù điện thoại không được kết nối với bộ sạc, chúng vẫn tiêu thụ điện năng. Việc này dễ dẫn đến nhiệt lượng tích tụ có thể gây tình trạng bắt lửa. Hoặc nếu không khí trong phòng đủ ẩm, nó có thể làm chập điện.

Việc để bộ sạc trong ổ cắm, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ

Nên sạc pin tại những vị trí thoáng mát và tháo ốp điện thoại

Một trong những kẻ thù chính của pin là nhiệt. Trong khi sạc pin bạn nên đặt máy ở những vị trí khô thoáng, mát mẻ và không bị che phủ hay đặt lên bất kỳ vật liệu nào vì điều này có thể gây cản trở sự khả năng làm mát của điện thoại. Nếu có thể bạn nên tháo ốp điện thoại ra để việc tản nhiệt được dễ dàng hơn.

Lưu ý: Không đặt máy khi sạc lên chăn, đệm, ngăn bàn, tủ kín, tivi, cây máy tính,… vì những vật dụng này sẽ làm máy khó thoát nhiệt và càng khiến cho điện thoại trở nên nóng hơn.

Sử dụng pin chính hãng khi thay pin điện thoại

Khi người dùng sử dụng những loại pin “trôi nổi” trên thị trường rất dễ bị chai pin sau thời gian ngắn sử dụng. Chưa kể, những viên pin đó sẽ khiến nhiệt độ của máy sẽ thường xuyên tăng lên một cách đột ngột và có thể gây ra nguy cơ phát nổ trong quá trình sử dụng máy.

Sau một thời gian sử dụng, người dùng cũng cần thay pin theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để giảm thiểu tối đa các nguy xảy ra những tai nạn không đáng có. Việc thay pin điện thoại chính hãng không chỉ giúp thời lượng pin được bảo mà còn hạn chế tối đa hiện tượng cháy nổ khi sạc

Do đó, khi cần thay pin, người sử dụng nên đến những cửa hàng chính hãng để thay thay thế, lắp đặt nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho máy và bản thân người dùng.