Những loài hoa “rước” tài lộc, may mắn vào nhà dịp Tết

1. Hoa đào

Xét trên phương diện phong thủy, cây đào được xem là tinh hoa của Ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ nên khi đón năm mới ta thường thấy các gia đình hay trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ.

Theo truyền thuyết xưa thì hoa đào trồng ngày tết là phong tục để đuổi ma quỷ, đuổi thứ xui xẻo ra khỏi nhà trong năm cũ để đón 1 năm mới nhiều may mắn tài lộc hơn, mọi người trong gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Khi chọn hoa đào nên chọn cành hoa đào tết phân bổ đều, không chọn tán đào quá lệch riêng với đào rừng thì cây hoa đào càng ngoằn ngoèo uốn lượn sẽ đẹp hơn. Đối với đào tết thì nên chọn cây hoa có đủ 4 phần hoa, nụ, lộc và quả vì đây là tượng trưng cho 1 năm no đủ, đầy đủ và trọn vẹn trong năm mới của gia đình bạn.

2. Hoa mai

Loài hoa quen thuộc mà người miền Nam hay chơi dịp Tết đó là hoa mai. Năm cánh hoa mai được xem là 5 vị thần cát tường, chúng biểu tượng cho ngũ phúc: Hạnh phúc, vui vẻ, thuận lợi, hòa bình và trường thọ. Màu vàng của loại hoa này biểu tượng cho sự phú quý và giàu sang.

Theo quan niệm dân gian nhà nào hoa mai nở càng nhiều thì càng may mắn, trong năm mới làm ăn phát tài và giàu sang. Lựa chọn những cành mai có dáng gốc to, da sần sùi, nhiều nhánh to, nhánh nhỏ, nhánh khẳng khiu và nếu mọc rong thì càng tốt cùng với đó là hình thể: Chân quỳ, Hạc bay, Phụng Hoàng… Khi chọn mai tết các bạn cần lưu ý chọn hoa mai có dáng cân đối, thân càng to càng sần sùi càng tốt, không nên chọn hoa mai ngày tết quá nhiều nhánh, trên cây hoa mai nên chọn cây có hoa to, nụ nhìn mập mạp, chọn cây có nhiều mầm non nữa là tốt nhất.

Hoa mai là một trong bốn loài hoa quý, tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp của đấng quân tử. Đặt một chậu mai trong nhà vào dịp Tết đến xuân về sẽ mang lại sự vui vẻ và cát tường. Sắc vàng rực rỡ của hoa mai tượng trưng cho hành Thổ trong âm dương ngũ hành, biến loài hoa này trở thành một trong những loài hoa mang đến thịnh vượng, phú quý, phúc khang cho gia đình chủ. Đặc biệt nếu hoa nở đúng vào đêm giao thừa thì may mắn chắc chắn sẽ đến với mọi người trong nhà trong năm mới.

3. Hoa đồng tiền

Đây là loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc. Nó mang ý nghĩa về vẻ đẹp và sự diệu kì, mang đến sự tươi sáng và vui vẻ, không những thế còn thể hiện sự trong sáng tình yêu và lòng ca ngợi. Cánh hoa xòe rộng màu sắc tươi sáng thể hiện sức sống vô cùng mãnh liệt.

Nhiều người tin rằng chính sắc màu tươi tắn và cái tên trùng hợp ngẫu nhiên của loài hoa này là điềm báo mang đến thịnh vượng cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình nhất là khi nó được trang hoàng trong những ngày Tết đến.

Trong phong thủy, hoa đồng tiền ngoài biểu tượng của tài lộc còn là biểu tượng cho niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và tuổi thọ. Đặc biệt loài hoa này có nhiều màu sắc như màu trắng, màu đỏ, màu vàng, mỗi màu thể hiện một ý nghĩa khác nhau. Hoa đồng tiền màu vàng thể hiện sự hạnh phúc, hoa màu trắng thể hiện sự tinh khiết và hoa màu đỏ - tình yêu nồng thắm.

4. Hoa hồng

Hoa hồng là một loại hoa đẹp có hương thơm, có vẻ đẹp quyến rũ, khi trưng hoa hồng ngày tết làm cho không gian của bạn trở lên sang trọng, hoa hồng lại thuộc hoa thơm lâu, hoa trang trí ngày tết rất đẹp.

Hoa hồng là hoa có tính vượng khí cao, nó đại diện cho tình yêu và quyền lực. Trưng hoa hồng ngày tết sẽ mang đến may mắn vượng tài dành cho gia chủ.

5. Hoa sống đời

Một loài hoa nhỏ nhắn nhưng màu sắc lại rực rỡ và sức sống bền bỉ đã mang theo ý nghĩa cầu chúc tốt đẹp cho người ta yêu thương, cầu chúc cho cả gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó nó còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

6. Hoa Tulip

Hoa Tulip được xem là một trong những loài hoa đẹp đươc nhiều người lựa chọn trưng tết bởi cây sở hữu hình dáng, màu sắc đẹp phong thủy, hoa lại tươi lâu và quan trọng là hoa tulip mang ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho sự giàu có, cuộc sống vĩnh hằng và tình yêu hoàn hảo.

Hoa Tulip không chỉ đẹp mà còn có tác dụng giúp thanh lọc và trao đổi không khí trong nhà.

7. Hoa Tiên Ông

Hoa Tiên Ông cũng là một trong những cái tên nằm trong danh sách những loài hoa ngày Tết mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ trong năm mới. Hoa Tiên Ông có rất nhiều màu sắc như: Hồng, đỏ, xanh, tím… cho người tiêu dùng tha hồ lựa chọn theo sở thích và phù hợp với phong thủy đặc biệt hoa nở vào mùa xuân nở liên tục và thơm trong khoảng ba tuần nên rất thích hợp để chơi Tết.

Hoa Tiên Ông nở hoa đúng dịp Tết mang đến may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho người sở hữu do vậy đây cũng là loài hoa dùng để biếu tết giúp bạn gửi đi những thông điệp yêu thương, ý nghĩa đến người mình trân quý.

8. Hoa thủy tiên

Theo văn hóa phương Đông, hoa thủy tiên mang một ý nghĩa tốt đẹp và an lành, sử dụng hoa thủy tiên giúp gia chủ may mắn, phát tài phát lộc, thăng tiến trong sự nghiệp.

Từ rất lâu thú chơi hoa thủy tiên ngày tết đã được coi là thú chơi cầu kỳ mà tao nhã của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến xuân về. Hoa thủy tiên có rất nhiều màu sắc và mỗi một màu sắc lại có ý nghĩa khác nhau. Thủy tiên trắng là biểu tượng của sự kiêu sa, sang trọng. Thủy tiên vàng có ý nghĩa hào hiệp, quan tâm, sự hồi sinh, sự khởi đầu…

Hoa thủy tiên cũng là cái tên nằm trong danh sách những loài hoa mang về nhiều may mắn, tiền bạc cho gia chủ nếu trưng bày trong gia đình. Vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng mà cao quý của loài hoa này luôn được lòng người chơi hoa.

Một chậu thủy tiên trưng bày trong phòng khách không những giúp khoảng không gian sống tràn ngập sắc xuân mà còn khử tà, đem lại vượng khí và cát tường cho gia chủ.

9. Hoa hải đường

Hoa hải đường tượng trưng cho mùa xuân. Chữ "đường" theo quan niệm của phong thủy phương đông thì mang ý nghĩa là một ngôi nhà lớn. Hơn nữa hải đường còn thể hiện sự giàu sang, phú quý. Chính vì thế đây là loài hoa mà mà bất kỳ gia đình nào cũng muốn có trong ngày tết với mong muốn giàu sang, tài lộc.

Vào ngày tết, loài hoa này được chọn gửi tặng cho người thân, gia đình và bạn bè với mong muốn cầu mong sự giàu sang sẽ đến với những người thân yêu của mình. Bởi hoa hải đường tượng trưng cho tình cảm hòa thuận, keo sơn và cuộc sống vui vầy.

10. Hoa đỗ quyên

Cây hoa đỗ quyên là một loài cây cảnh đẹp nổi tiếng từ nhiều thập kỷ qua, hoa đẹp và quý phái được ví như vẻ đẹp của Tây Thi. Cây với muôn vàn màu sắc đẹp hấp dẫn khác nhau, với hơn 1000 loài đa dạng và phong phú. Hoa đỗ quyên là hoa báo xuân nở đúng dịp xuân về và gồng mình khoe sắc cho đến ngày phai sắc thắm. Những chậu hoa đỗ quyên đỏ tươi mang đến cho ta cảm giác ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Loài hoa này tượng trưng cho tình cảm thủy chung, son sắt.

Bên cạnh đó mọi người trang trí nhà cửa bằng hoa đỗ quyên vào những ngày Tết nhằm mục đích hóa giải những hình khí xấu nơi ban công đem lại vận may cho gia chủ.

11. Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên tượng trưng cho nét đẹp cao quý nhưng mộc mạc, dịu dàng. Theo quan niệm truyền thống của Việt Nam thì hoa trạng nguyên mang sắc đỏ thắm nên sẽ mang lại may mắn. Ngoài ra nó còn mang ý nghĩa thể hiện sự thành đạt trong học tập của người Việt, là khát vọng tự nhiên của con người muốn được bay lên đôi cánh của tri thức và sáng tạo. Do vậy nhiều gia đình muốn cầu nguyện cho con cái thi đỗ thành tài trong năm tới thường chọn hoa trạng nguyên để trang trí trong dịp đầu năm mới.

Hoa trạng nguyên không những là loài hoa mang lại may mắn cho những người nào đang đi trên con đường học vấn, công danh, mặt khác hoa trạng nguyên còn thể hiện được niềm tin, hạnh phúc, sự đoàn tụ và bình an ở tương lai.

12. Hoa lay ơn

Hoa lay ơn có dáng vươn cao mạnh mẽ, màu đỏ vàng tươi tắn và bền đẹp trong thời gian dài nên được rất nhiều người yêu thích. Người sành về hoa và cây cảnh còn gọi lay ơn với cái tên mỹ miều “kiếm lan” bởi dáng vươn cao của nó mạnh mẽ như thể lưỡi kiếm. Loài hoa này mang ý nghĩa của sự hẹn hò. Nó mang lại may mắn cho những ai đang tìm kiếm một nửa của mình.

Đây là loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết bởi nó mang lại nhiều may mắn, điềm lành và xua đuổi tà khí cho gia đình.

13. Hoa phong lan

Không chỉ có tuổi thọ dài, lan còn có màu sắc và hình dáng lạ mắt nên nhiều đại gia sẵn sàng chi cả đống tiền để mua chơi Tết. Từ xa xưa người Hi Lạp cổ đã dùng phong lan để vinh danh những thành tựu to lớn của các vị anh hùng. Khi phổ biến ở Anh quốc từ thời nữ hoàng Victoria, phong lan trở thành biểu tượng của sự cao quý, sang trọng và tinh tế.

Có lẽ vì thế mà nhiều người tin rằng có một chậu lan trong nhà vào dịp Tết sẽ mang đến cho gia chủ sự giàu sang, khang thịnh trong năm đó. Ngoài ra phong lan cũng là một loại thuốc quý nên nó giúp mọi người sống an nhàn, khỏe mạnh.

14. Hoa cúc

Tuy hương sắc giản dị nhưng hoa cúc lại là biểu tượng của sự tinh khiết, thanh cao và nằm trong bộ hoa tứ quý vốn được người xưa tôn vinh. Hoa cúc còn mang đến sự trường thọ, tăng thêm phúc phần, có khả năng trợ giúp ổn định khí trường từ trường.

Trong đó hoa cúc vàng tượng trưng cho sự sống, phúc lộc và niềm vui. Hoa cúc với đặc điểm “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa” đã hàm ý tượng trưng cho khí tiết kiên trung của người quân tử. Vì hoa cúc ưa khí hậu thoáng mát, thích hợp với những nơi đủ ánh sáng nên đặt loại hoa này ở ban công hoặc gần cửa sổ là phù hợp nhất.

Trong phong thủy, hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho sự hoan hỉ, tăng thêm phúc lộc, sự hiếu thảo, lòng cao thượng và trường tồn.

Tác giả: Cúc Anh

Nguồn tin: petrotimes.vn