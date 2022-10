Những loại cây may mắn cho góc bàn của dân công sở

1. Cây Phất dụ

Cây Phất Dụ còn được gọi là cây phát tài. Trong phong thủy đây là cây mang lại may mắn cho gia chủ, theo một số quan niệm người ta thường mua Phất Dụ theo các cành có số lượng như sau: 3 – cho sự hạnh phúc, 5 – cho sức khỏe, 2 – cho tình duyên, 8 – cho tài lộc, 9 – cho thời vận. Nên chăm chút cho cây luôn xanh tốt thì hiệu quả về mặt phong thủy mới đạt được. Cây Phất Dụ có hơn 20 loài cùng họ ở Việt Nam, gần như cây nào cũng mang lại may mắn, phát tài đúng như tên gọi của nó: Phất dụ xanh – biểu tượng may mắn, Phất dụ thơm – là cây mộc lan có mùi thơm về đêm, Phất dụ rồng – gọi là huyết rồng được làm thuốc chữa bệnh, Phất dụ lá hẹp – gọi là bồng bồng thường làm bánh, Phất dụ trúc – xua đi vận đen gọi là trúc thiết quan âm…

Ảnh minh họa

2. Cây Ngọc bích

Cây Ngọc Bích có nguồn gốc từ châu Á, một số nước loài cây này có tên gọi khác là cây thường xanh. Tại Việt Nam nhiều nơi gọi là cây Hoa Đá. Theo phong thủy cổ đại, cây Ngọc Bích được đặt đúng vị trí sẽ mang lại sức khỏe và may mắn. Những thương gia luôn tin rằng cây Ngọc Bích có tác dụng chiêu tài, thường họ sẽ đặt nó ở bên quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền. Có người bày ở lối cửa đi vào nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc.

Ảnh minh họa

3. Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân rất tốt về phong thủy nó mang đến cho gia chủ sự may mắn và thịnh vượng. Có thể để trên bàn làm việc hoặc quầy thu ngân. Nó giúp dân công sở hút tài lộc.

Ảnh minh họa

4. Cây Cọ cảnh

Cây Cọ cảnh có tác dụng sinh tài giữ của, là nguyên nhân mà loài cây này được dân văn phòng yêu thích. Bên cạnh đó, loại cọ được cho là hút khí độc giúp làm lành cho môi trường.

Ảnh minh họa

5. Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền thuộc họ Thiên nam tinh, sống quanh năm và xanh tốt. Thân cây to khỏe, nằm dưới mặt đất. Mầm nảy mạnh và hình thành nhiều thân nhỏ. Lá kép dạng to, cuống ngắn và chắc khỏe, màu xanh lục, sáng bóng rất đẹp, có tuổi thọ khoảng 2-3 năm. Kim Tiền được coi là cây phát tài, rất đẹp mắt và ý nghĩa về mặt phát phong thủy. Nên chọn thân xanh tươi, dày chắc, những cây đã nở hoa sẽ mang lại nhiều lộc nhất. Bày cây ở hướng Đông Bắc trong nhà để thu hút tài lộc.

Ảnh minh họa

6. Cây đại đế vương

Cây Đại Đế Vương thể hiện đẳng cấp, tinh thần đế vương, quyền uy chức trọng. Nó thích hợp để trang trí cho người quản lý, lãnh đạo. Cây còn thể hiện ý chí không ngừng nỗ lực để hướng đến vị trí cao hơn, mang hai màu xanh khác nhau tạo nên sự hài hòa bắt mắt và giúp chúng ta thư giãn đầu óc, bình thản trong tầm hồn.

Ảnh minh họa

7. Cây may mắn

Cây may mắn được trồng trong chậu sứ nhỏ, mỗi cây thường có 3 hoặc 5 quả, bao quanh thành hình tròn phần dưới thần tạo nên sự hài hòa, vững chắc với lớp cỏ xanh mượt bên dưới. Cây cảnh để bàn này tượng trưng cho sự sung túc, đem đến phúc khi cho ngôi nhà, phòng làm việc và sống tốt trong môi trường có ánh sáng nhẹ, giúp gia chủ luôn giữ được sự tinh thông, sáng suốt.

Ảnh minh họa

8. Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc với cái tên đầy ý nghĩa là loại cây cảnh để bàn mang lại cho gia chủ vô vận tài lộc. Cây cỏ viễn là màu xanh bên trong bảo phủ màu sắc sỡ như hồng, đỏ, cam Lá cây mọc thẳng đứng, dày, bóng, nỗi gần, tán phủ trên. Vạn Lộc rất sang trọng và có ý nghĩa tốt trong phong thủy từ tên gọi, hình dáng cho đến màu sắc của cây đều vô cùng bắt mắt và tràn đầy năng lượng.

9. Cây chi lan hồ điệp

Chi lan hồ điệp là một sự lựa chọn hoàn hảo để mang lại may mắn; và thịnh vượng cho văn phòng. Hoa của loài cây này trông như những con bướm đẹp mắt; tự tin khoe sắc giữa ánh sáng nên rất được ưa chuộng để bài trí văn phòng. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, chậu lan hồ điệp sẽ hóa giải sát khí, đưa linh khí, những điều tốt đẹp vào phòng và đẩy lùi vận hạn đen đủi.

10. Cây lưỡi hổ

Ảnh minh họa

Cây lưỡi hổ là một trong những cây mang lại may mắn; được trồng phổ biến trong văn phòng. Loài cây này có khả năng hấp thụ khí độc trong nhà và cung cấp độ ẩm tự nhiên cho không gian văn phòng. Đặc biệt; cây lưỡi hổ được coi là loài cây xua đuổi ma quỷ và những điều không may mắn./.

Tác giả: CTV Vũ Tuyến

Nguồn tin: Báo VOV