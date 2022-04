Những lô trái phiếu FLC huy động 2 năm qua đổ vào dự án nào?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/1 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết. Lý do là ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam người này về tội Thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ luật Hình sự. Nội dung của quyết định số 34 là phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và đình chỉ 5 tháng giao dịch đối với ông Trịnh Văn Quyết vì có hành vi bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán BOS) để làm rõ vai trò đồng phạm với ông Quyết. Cả 2 người này đều làm em gái ông Trịnh Văn Quyết.