Những hướng xuất hành, ngày, giờ tốt nhất để đón may mắn mùng 1 tết 2020

I. Những lưu ý về hướng xuất hành, ngày tốt, giờ đẹp đầu năm mới Canh Tý 2020:

- Chọn ngày, giờ xuất hành: Xuất hành là đi ra khỏi nhà trong ngày đầu năm để tìm may mắn cho mình và gia đình. Theo quan niệm dân gian, lúc xuất hành phải đi vào giờ hoàng đạo, nếu hợp với tuổi của người xuất hành thì càng tốt. Mọi người xuất hành đầu năm với mong muốn cầu may, sau đó mới thực hiện đến các việc khác như đi trực cơ quan, đi thăm bà con họ hàng hai bên nội ngoại.

- Chọn hướng xuất hành hợp với tuổi của gia chủ: Ngày mùng 1 Tết là thời điểm đất trời giao hòa, âm dương hòa hợp, là ngày đại cát đại lợi. Việc xuất hành vào đúng thời điểm và phương hướng phù hợp được coi là điềm báo năm mới cát lành, thịnh vượng. Hướng xuất hành được tính từ nơi gia chủ ở so với hướng muốn đến. Vì thế, để dễ dàng xác định phương hướng, bạn nên chọn một địa điểm cố định theo hướng mình cần tới. Ngày đầu tiên của năm mới đi đến nơi đó trước rồi sau đó mới đi tới các nơi khác.

- Lưu ý khi xuất hành ra chùa, đền: Nếu xuất hành lễ chùa thì thay vì cầu tài lộc, bạn nên cầu phúc, cầu an cho gia đình, người thân, cầu khai mở trí tuệ cho con cháu học hành tấn tới. Đặc biệt lưu ý khi xuất hành lễ chùa bạn nên xin nhà chùa một thứ gì đó để thỏa nguyện bình an và may mắn như bao diêm hay bật lửa mang về nhà. Tuyệt đối tránh việc hái lá bẻ cành, vừa bất lợi cho môi trường vừa có thể bị coi là rước nhầm vong về nhà.

- Tránh xuất hành ngày mồng 5 Tết: Cùng với việc chọn ngày giờ, phương hướng phù hợp để xuất hành, người Việt cũng có quan niệm rằng mùng 5 là ngày nguyệt kỵ không thích hợp cho xuất hành. Ca dao Việt Nam có câu: "Mồng năm, mười bốn, hăm ba. Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn".

- Việc nên làm khi xuất hành đầu năm: Xuất hành đầu năm vào giờ đẹp và chọn hướng tốt để hướng tới sự may mắn. Vì thế, khi xuất hành chúng ta nên làm những việc tốt, tích phúc đức. Theo ý kiến của một số chuyên gia thì đầu năm Canh Tý, khi xuất hành nên cầu bình an, cầu tài lộc và lương duyên đôi lứa sẽ dễ thành. Bạn có thể đi lễ chùa, chúc Tết thăm hỏi người thân, họ hàng, bạn bè…

II. Ngày tốt để xuất hành trong Tết Canh Tý:

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Chung, xét ba ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, mùng 1 Tết là ngày tốt nhất để xuất hành, du xuân cầu may mắn.

Ngày mùng 1 Tết Canh Tý là ngày Đinh Mão. Về phong thủy có Tứ Lục mộc tinh là sao tốt. 12 trực có sao Mãn là sao tốt.

Xét tất cả các tiêu chí, mùng 1 Tết Canh Tý có tỉ lệ 4 tốt, 2 xấu, nên là ngày tốt.

Còn ngày âm lịch mùng 2 Mậu Thìn và mùng 3 Kỷ Tỵ đều có tỉ lệ xấu nhiều hơn tốt, nên là hai ngày xấu.

Ngoài ngày mùng 1 Tết Canh Tý thì mùng 7, 8 và 9 cũng là những ngày có tỉ lệ nhiều sao tốt, có thể chọn để xuất hành, khai trương, mở cửa hàng.

III. Giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 1 Tết Canh Tý:

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày mùng 1 Tết Canh Tý là ngày Cát. Những giờ thắp hương cầu tài tốt là giờ Dần, Mão, Ngọ, Mùi. Đây là những giờ Đại Cát.

Nếu xuất hành ngày mùng 1 Tết thì nên chọn những giờ: Mão (4 giờ 48 phút - 6 giờ 47 phút), Ngọ (10 giờ 48 phút - 12 giờ 47phút), Mùi (12 giờ 48 phút - 14 giờ 47 phút). Đây là các giờ Hoàng Đạo tốt dùng để xuất hành.

Các giờ Dậu, Hợi là giờ xấu, không nên dùng đề xuất hành.

IV. Hướng xuất hành tốt nhất ngày mùng 1 Tết Canh Tý:

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho rằng, vào các giờ Mão, Ngọ, Mùi là giờ tốt, mọi người có thể đi về các hướng Nam (Hỷ thần), Tây (Tài thần) để đón may mắn.

Nhà nghiên cứu cổ học phương Đông Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng ngày mùng 1 Tết (ngày Đinh Mão) nên xuất hành về phương Chính Nam thì gặp hỷ thần; xuất hành về phương Chính Tây thì gặp tài thần.

V. Ngày tốt nhất để đi lễ cầu phúc, cầu tài

Cũng theo chuyên gia phong thủy, mùng 1 Tết Canh Tý là ngày tốt để đi lễ cầu bình an, cầu tài (ngày này kị với người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu). Mâm lễ các gia đình chuẩn bị tùy tâm.

Tùy từng nơi, có thể giao thừa xong, người dân sẽ lên chùa để xin lộc đầu năm, hoặc đi lễ vào một trong 3 ngày Tết đều được.

Tác giả: Lý Mộ Tư Thư ( T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn