Những hình ảnh về đối tượng Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt đều chưa xác thực và không chính thống

Video: Hiện trường khu vực Tuấn "khỉ" bị công an vây ráp tiêu diệt.

Cụ thể, tại buổi họp báo chiều ngày 14/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: Nhận thức được sự nguy hiểm cho người dân nếu để đối tượng Lê Quốc Tuấn còn ngoài vòng pháp luật, lực lượng Công an TP.HCM với sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của bộ Công an đã khẩn trương, quyết liệt và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Trong quá trình công an vây bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã dùng súng bắn trả lực lượng làm nhiệm vụ. Qua khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, đối tượng đã dùng súng AK bắn 3 phát vào lực lượng, trong đó có 1 phát lép và 2 phát nổ, nhưng không xảy ra bất cứ sát thương nào.

Từ sự manh động của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm, Công an TP.HCM chưa cung cấp hình ảnh về đối tượng Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt. Những thông tin và hình ảnh được cho là về đối tượng này đều không xác thực và không chính thống.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Công an TP.HCM sẽ tổ chức công bố thông tin tới báo chí khi có thêm thông tin mới.

Những hình ảnh mới nhất của Tuấn "khỉ" được Công an TP.HCM cung cấp trong quá trình bị truy nã.

Ngoài ra, chiều 14/2, nguồn tin của PV Người Đưa Tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã bắt nhiều người liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục xử lý, triệu tập nhiều người khác. Trong các đối tượng bị bắt và điều tra, PV ghi nhận có hai đối tượng Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Lê Quốc Minh (27 tuổi, em họ của Tuấn "khỉ").

Trước đó, vào các ngày 29 và 30/01/2020, trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện.

Sau khi gây án, đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn. Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn.

Khu vực hiện trường vây bắt và tiêu diệt Tuấn "khỉ" bị phong tỏa.

Qua nhiều ngày phát lệnh truy nã, Công an TP.HCM nhận được nhiều tin báo quan trọng từ người dân. Từ đó, Công an TP.HCM nắm được thông tin Tuấn "khỉ" đang ẩn nấp tại ngôi nhà hoang thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, Tuấn "khỉ" chống trả công an trong cuộc vây bắt nên bị tiêu diệt.

