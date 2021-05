Những địa điểm thiêng liêng mang dấu ấn Bác Hồ ở xứ Nghệ

3. Núi Động Tranh (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là nơi an nghỉ của thân mẫu Bác Hồ - bà Hoàng Thị Loan (1868 - 1901). Mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm ở lưng chừng núi, vị trí do ông Nguyễn Sinh Khiêm (anh ruột Bác Hồ) chọn sau khi ông ra khỏi nhà tù thực dân, năm 1941.