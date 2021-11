Những công trình làm xấu đô thị

Dự án Nam Đàn Plaza sau 10 năm, công trình vẫn chỉ là những trụ bê tông.

Trơ gan cùng tuế nguyệt

Những công trình này thường nằm ở vị trí thuận lợi, cửa ngõ, trung tâm của huyện lỵ. Nhưng, cũng chính vì sự “ưu ái” về địa điểm nên khi những công trình này vì nhiều nguyên nhân phải “đắp chiếu” nhiều năm khiến bộ mặt đô thị nơi công trình tọa lạc trở nên nhếch nhác, đìu hiu, thậm chí, được xem là làm xấu đô thị.

Đơn cử như công trình “Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng” tọa lạc tại khối 18, phường Hưng Bình, TP Vinh, do Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (BMC) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng từ 2006 và dự kiến hoàn thành vào năm 2010 với 2 tòa nhà cao 18 và 20 tầng nằm cạnh trục đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Vậy nhưng, sau nhiều lần gia hạn, khi xây dựng xong tầng 11 vào năm 2014, đến nay công trình vẫn “trơ gan” với thời gian, không có dấu hiệu của việc hoàn thành. Không những làm mất thẩm mỹ đô thị, mà khiến cư dân sống xung quanh tòa nhà nơm nớp mỗi khi có mưa bão bởi, nhiều cột thép, khối bê tông còn lơ lửng phía trên tòa nhà.

Hay như Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại, dịch vụ Hưng Nguyên, mặc dù cũng chiếm được vị trí đắc địa tại thị trấn Hưng Nguyên, nhưng hơn 10 năm nay vẫn “trơ xương”, nhếch nhác, dù dự án thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Theo đó, dự án có tổng diện tích quy hoạch 1.838 m2, trong đó, diện tích xây dựng công trình 838 m2; mật độ xây dựng 45,60%; tầng cao tối đa là 5 tầng; tầng cao tối thiểu là 3 tầng. Chủ đầu tư dự án là CTCP Tập đoàn Nano (Hà Nội). Tổng mức đầu tư dự án theo đề xuất ban đầu khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Trong khi đó, Dự án Nam Đàn Plaza thuộc khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn với mục đích làm Văn phòng giao dịch và kinh doanh dịch vụ, nhà nghỉ do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 32,05 tỷ đồng, cũng là dự án thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, không hiểu sao dù mới có chủ trương chấp thuận đầu tư, thời điểm đó chủ đầu tư đã xây dựng một tòa nhà 4 tầng rồi để vậy.

Loay hoay xử lý

Việc chủ đầu tư chây ì hoàn thiện dự án vì nhiều lý do, song qua đó cũng cho thấy, chính quyền các địa phương thiếu quyết liệt trong việc đốc thúc, thậm chí thu hồi, khiến những dự án như cái “gai” trong mắt nhân dân. Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ Hưng Nguyên sau nhiều lần đốc thúc, đến nay mới có thông tin cho rằng, sẽ tiếp tục hoàn thiện khi có nhà đầu tư mới vào thay thế bằng cách mua lại tài sản. Trong khi đó, dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại và chung cư cao tầng do BMC làm chủ đầu tư và Dự án Nam Đàn Plaza chưa tìm được “lối đi” cho việc hoàn thành công trình. Cụ thể, đối với Dự án nhà chung cư cao tầng tại Hưng Bình, TP Vinh dù được gia hạn nhiều lần, nhưng do thiếu vốn nên chủ đầu tư không thể “gắng gượng” đành đắp chiếu chờ chủ trương. Trong khi, Nhà nước nếu muốn thu hồi thì phải tính toán “cặn kẽ” tài sản của nhà đầu tư.

Riêng đối với Dự án Nam Đàn Plaza, cả chính quyền và chủ đầu tư đang thực sự “vướng”. Cụ thể, tại dự án này chủ đầu tư ban đầu là OceanBank. Dự án được chấp thuận đầu tư từ tháng 3/2010, điều chỉnh lần 1 tháng 10/2014, tiến độ thực hiện từ quý IV/2014 đến quý II/2015 hoàn thành việc xây dựng đi vào hoạt động. Sau đó, được gia hạn đến 12/2016. Tuy nhiên, do không hoàn thành thủ tục để hoàn thiện dự án, vào tháng 6/2017 tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2364 chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan, xử lý công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Được biết, khi nhà đầu tư đang trình thủ tục cấp phép thì hàng loạt lãnh đạo Oceanbank bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ nên các thủ tục tiếp theo không được thực hiện theo đúng quy định. Từ đó đến nay dự án bị bỏ không nhiều năm.

