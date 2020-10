Nhóm người đánh bạc trong vụ án Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết người là ai?

Công an vây bắt Tuấn "khỉ". Ảnh: Bùi Tư.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết thúc điều tra, chuyển kết luận điều tra bổ sung và toàn bộ hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, đã bị tiêu diệt) sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ trọng án này.

Trong đó, bị can Phạm Thanh Tâm (29 tuổi, tự Tý "Bà Dòm") bị đề nghị truy tố hai tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị can Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cùng 17 người khác bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự về ba tội danh gồm “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn đề nghị truy tố bị can Trương Hoài Phong (tự Tèo Cu Tung, 31 tuổi) và Trần Văn Lắng (tự Út Lắng, 38 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) về tội “Tổ chức đánh bạc”, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Dũng (37 tuổi) và Trần Văn Lâm (45 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) về tội “Đánh bạc”.

Kết luận điều tra thể hiện, ngày 21/1 (tức 30 Tết), Phong gọi điện thoại cho Lắng rủ tổ chức đá gà tại vườn nhãn của ông T.B.T. (45 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) từ chiều 30 Tết đến ngày mùng 5 Tết (tức từ ngày 24/1 đến ngày 29/1).

Tại thời điểm các bị can trên đang tổ chức đá gà thì Tuấn “khỉ” và một số đối tượng khác có tổ chức sòng xóc đĩa, với hình thức chơi tài xỉu chung một địa điểm.

Do thua hết tiền và mâu thuẫn tại sới bạc, Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn vào những người đang đánh bạc khiến bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương. Sau đó, Tuấn cướp xe máy cùng số tiền 802 triệu đồng tại sòng bạc rồi tẩu thoát.

Trong lúc trốn chạy, Tuấn cướp thêm hai xe máy, bắn chết thêm một người và làm bị thương hai người khác.

Cơ quan công an cùng lực lượng chức năng ngay lập tức vào cuộc vây ráp, truy bắt Tuấn “khỉ” tại ấp Bốn Phú, xã Trung An. Tuấn “khỉ” đã chống trả khi bị vây bắt nên Công an TP.HCM đã nổ súng tiêu diệt.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông