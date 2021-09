Nhiều netizen vẫn ngồi 4 tiếng chép tay, cộng lại sao kê của Trấn Thành dù Vietcombank đã lên tiếng

Sau Fanpage Vietcombank, TikTok là nơi tiếp theo mà các cư dân mạng tha hồ "oanh tạc" để bàn tán về 1000 tờ sao kê từ thiện của Trấn Thành. Ở thời điểm hiện tại, nhiều người còn cho rằng cứ lướt 10 video, thì hết 7 - 8 trong đó là liên quan đến chuyện sao kê của nam MC.

Mới đây, nhiều người đã không khỏi xôn xao khi chứng kiến loạt clip cư dân mạng tung lên TikTok, họ đã ngồi cộng sao kê của Trấn Thành như 1 cách để tự mình kiểm tra, từ dùng Excel cho đến chép ra giấy cộng tay bằng máy tính.

Nhiều người đang ngồi cộng lại 1000 tờ sao kê của Trấn Thành

Sự kiện Trấn Thành tung 1000 tờ sao kê vẫn đang khiến dân mạng bàn tán không ngớt

1. Cộng số đuôi tài khoản sao kê của Trấn Thành cho ra kết quả chênh lệch

Đầu tiên là cô gái cộng tiền từ thiện của Trấn Thành bằng file Excel. Cô này đăng video lên TikTok và kể lại rằng bản thân đã dành 4 tiếng để ngồi cộng sao kê của Trấn Thành. Tuy nhiên, vì số tiền quá lớn và nhiều người chuyển khoản lẻ, nên cô gái này quyết định chỉ cộng những số tiền có số đuôi lẻ. Theo quan điểm cô gái, nếu sao kê đúng thì con số chốt sẽ phải có những số đuôi lẻ giống như cô đã cộng.

Clip: Cô gái dùng file Excel để cộng lại sao kê của Trấn Thành

Ở đây, cô gái cộng những con số lẻ của bản sao kê chốt đến ngày 15/10/2020 ra được con số đuôi lẻ là 850. Con số này được cho là đã chênh lệch với số 220 mà tài khoản Trấn Thành công bố trên MXH là 2.378.399.220 (hai tỷ ba trăm bảy tám triệu ba trăm chín chín nghìn hai trăm hai mươi đồng).

Cô gái cộng số lẻ của bản sao kê đến ngày 15/10/2020 của Trấn Thành

Số đuôi cô gái cho là đã chênh lệch

2. Một netizen chép tay từng con số và cộng bằng máy tính thì chênh lệch ra tới con số 8 triệu?

Cũng giống như cô gái trên, một netizen khác lại chép tay toàn bộ số tiền được Trấn Thành công bố trên Fanpage đến ngày 15/10/2020 và chỉ ra rằng con số đúng phải là 2.386.419.364, so với con số Trấn Thành công bố là 2.378.399.220 thì chênh lệch vào khoảng 8.020.144.

Cận cảnh màn chép tay sao kê của thanh niên này

Con số tính đến ngày 15/10/2020 chênh lệch

Tuy nhiên, độ thực hư về tính chính xác của 2 TikToker này vẫn còn được nhiều người mang ra tranh cãi. Theo đó, netizen đã chỉ ra, nếu so cách tính của cả 2 cư dân mạng này đều không trùng khớp nhau. Cô đầu tiên số đuôi 220, anh thứ hai số đuôi 144.

Tác giả: Thế Huân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị