Nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Trường Isaac Newton, Hà Nội

Tối 16-4, bà Trần Thị Nhị Hà - giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết các học sinh của hai trường phải nhập viện do rối loạn tiêu hoá sức khoẻ đã ổn định. Theo bà Hà, bữa ăn bán trú của Trường phổ thông quốc tế Newton do Công ty Mặt trời lớn nấu ăn cung cấp. Ngoài ra, Công ty TNHH thương mại sản xuất bánh ngọt Gia Bảo là đơn vị cung cấp bánh pizza cho trường. Ngay sau sự việc xảy ra, phòng y tế, trung tâm y tế báo cáo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú và bếp ăn của Trường phổ thông quốc tế Newton. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Newton đều xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nhân viên phục vụ bếp ăn không đeo khẩu trang, thùng rác đựng chất thải rắn không có nắp đậy. Còn với Trường liên cấp Tiểu học -THCS Pascal, đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú cho trường là Công ty Vietinmex Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này cũng cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan. Qua giám sát điều tra ban đầu nguyên nhân nghi ngờ do nhiễm vi sinh. Cả 2 nhà trường đang được Trung tâm Y tế quận phun khử khuẩn khu vực bếp ăn và trường học theo quy định.