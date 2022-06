Nhiều giao dịch bị bỏ cọc khi giá đất ở Nghệ An có xu hướng chững lại

Đất ven đô tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Đơn cử, trong ngày 24/5, UBND huyện Diễn Châu đã có Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá và thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đặt cọc của khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng quy hoạch dân cư các xã Diễn Vạn, Diễn Đồng, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu).



Theo đó, có 73 lô đất bị hủy bỏ kết quả, với số tiền thu nộp cho ngân sách 15,712 tỷ đồng do các hộ gia đình, cá nhân được công nhận kết quả trúng đấu giá nhưng không nộp tiền, nộp không đủ tiền sử dụng đất đúng hạn theo quy định.



Trên địa bàn tỉnh, cũng đã có một số trường hợp đặt cọc để mua đất. Tuy nhiên, khi đến thời hạn ra công chứng, làm hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì không thực hiện. Khách chấp nhận mất tiền cọc theo quy định của hợp đồng đặt cọc.



Có tình trạng trên là do nhiều người trước lúc đấu giá đất hoặc đặt cọc để mua đất đã không nắm bắt đầy đủ thông tin, biến động của thị trường bất động sản; lo ngại nếu chuyển tiền để lấy thửa đất mình đã đặt cọc sẽ dẫn đến thua lỗ hoặc khó bán.



Tại các xã Nghi Ân, Nghi Đức (thành phố Vinh), Nghi Phong, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) và một số xã, phường khác trong tỉnh đã từng có những thời điểm thị trường bất động sản sôi động. Thời điểm đó, mỗi ngày có rất nhiều người tìm đến những địa phương này để tìm hiểu thông tin về đất đai, về quy hoạch và mua đất; lượng giao dịch bất động sản tăng đột biến.



Ngoại trừ các sàn bất động sản chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giới thiệu, môi giới về đất đai thì còn có nhiều đối tượng khác tham gia, có cả những người đang là công chức, viên chức cũng tham gia việc môi giới, giới thiệu hoặc mua bán bán đất. Tình trạng phân lô bán nền cũng diễn ra phổ biến. Nhiều đối tượng săn lùng, tìm mua một hoặc nhiều thửa đất có diện tích lớn, sau đó san nền, tách ra nhiều thửa nhỏ khác để rao bán kiếm lời, làm cho thị trường đất đai sôi động, giá đất tăng cao. Việc làm này tạo điều kiện cho người dân không có đủ tiền để mua đất diện tích lớn thì có thể mua diện tích nhỏ hơn, song cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Nhiều lô đất diện tích lớn được tách thửa một cách tự do, trong khi hạ tầng giao thông, thoát nước không đảm bảo, về mặt lâu dài sẽ kéo theo nhiều bất cập.



Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp làm lành mạnh thị trường bất động sản; trong đó, có việc công khai các quy hoạch liên quan đến đất đai; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu các thông tin chính thống liên quan đến thửa đất mà mình có nhu cầu tìm hiểu để mua. Cùng đó, công khai quy trình xử lý hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.



Một số địa phương trong tỉnh cũng ban hành các quy định mới liên quan đến mở đường và thu hồi đất để mở đường khi thực hiện tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; trong đó, có quy định rõ việc các cơ quan chức năng phải kiểm tra hiện trạng thửa đất, đánh giá sự phù hợp các quy hoạch như quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch khu dân cư, đường giao thông, hệ thống thoát nước... trước lúc cho phép thu hồi đất, thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, tránh tình trạng dễ dãi trong phân lô, tách

