Nhiều dao, kiếm trong nhà giám đốc

Chiều 5/3, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trần Trí Mãnh. Ảnh: Tiến Tầm.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết cảnh sát đã mất nhiều tháng điều tra, thu thập chứng cứ về những vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh do Mãnh làm giám đốc. Ngày 2/3, cảnh sát khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mãnh, kho phụ tùng xe máy và kho nhớt tại khóm 8, phường Châu Phú A.

Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tich từ 10-200 lít, trên 1.360 thùng giấy bên trong có nhiều chai nhựa chứa chất lỏng mang các nhãn hiệu nhớt khác nhau trong kho nhớt.

Kho hàng được cho là chứa nhiều dầu nhờn giả của Mãnh. Ảnh: Tiến Tầm.

Trong kho phụ tùng có gần 1.000 bao, thùng giấy chứa phụ tùng xe máy (nghi là hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng) cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.

Tại nhà Mãnh, cảnh sát còn phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm là dao, kiếm. Ngoài ra còn có 1 khẩu súng bằng kim loại nhưng chưa biết súng gì, đang làm thủ tục giám định.

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (chấm đỏ) tại TP Châu Đốc, An Giang. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Việt Tường - Tiến Tầm

Nguồn tin: zingnews.vn