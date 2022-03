Nhặt được ví có gần 20 triệu đồng, 2 chị em đến công an tìm người trả lại

Sau quá trình xác minh, ngày 30/3, Công an xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã tổ chức trao trả lại chiếc toàn bộ tài sản cho chị Nguyễn Thị Dung (SN 1986, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Số tiền trong chiếc ví mà chị Dung đã đánh rơi.

Trước đó, vào ngày 28/3, cháu Phan Hải Long (SN 2012, học Lớp 4A trường Tiểu học Minh Hợp) và chị gái Phan Thanh Bình (SN 2008 học lớp 8A Trường THCS Minh Hợp) chơi trước nhà mình tại xã Nghĩa Xuân có nhặt được một chiếc ví da màu đen bên trong có 19.100.000 đồng tiền mặt.

Sau khi nhặt được hai cháu đã báo với bố, ngay sau đó hai chị em cùng bố ra Công an xã Nghĩa Xuân để giao nộp và nhờ Công an xã tìm chủ nhân của chiếc ví để trả lại.

Chị Dung nhận lại toàn bộ tài sản của mình.

Quá trình xác minh, Công an xã Nghĩa Xuân xác minh chủ nhân chiếc ví trên là của chị Nguyễn Thị Dung là công nhân may mặc tại xã Nghĩa Xuân. Ngày 28/3 chị mới nhận và ứng lương về để lo công việc gia đình nhưng do bất cẩn đã đánh rơi.

Ngày 30/3, Công an xã đã mời hai bên nhặt được và đánh rơi tài sản lên tại công an xã để làm thủ tục giao nhận. Khi nhận lại đủ tài sản của mình, chị Dung đã rất xúc động, cảm ơn lòng tốt của các cháu cùng gia đình./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV