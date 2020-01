Nhặt được túi nilon chứa hơn 21 triệu đồng, nhóm học sinh trả lại người đánh mất

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất. Ảnh: PLO

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 6/1/2020, Trường trung học cơ sở Ngô Chí Quốc, quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức lễ tuyên dương người tốt, việc tốt năm học 2019 – 2020.

Theo đó, vào 18h50 ngày 16/12/2019, sau khi tan học, sáu học sinh Trường THCS Ngô Chí Quốc và một học sinh Trường THCS Hiệp Bình cùng đi ngang qua trước địa chỉ 131 Kha Vạn Cân, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Tại đây, các em nhặt được bọc tiền trị giá 21.740.000 đồng bên vệ đường. Do không biết ai là chủ sở hữu, nhóm đã mang số tiền trên đến Công an phường Hiệp Bình Chánh giao nộp, nhờ công an tìm và trả lại cho người bị mất.

Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức – bà Nguyễn Thị Kim Thúy, lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh đã trao tặng giấy khen của quận cho các em học sinh có nghĩa cử đẹp.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Ngô Chí Quốc, đây là việc làm tốt, đáng trân trọng và tuyên dương để khích lệ nhóm học sinh nói trên.

Đây là truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Hàng tuần, tổ chức Đoàn Đội của trường đều có tuyên dương người tốt, việc tốt.

Ông Dũng nói thêm, vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, nhà trường thường tuyên truyền về tấm gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, việc tuyên dương khích lệ học sinh cũng thực hiện kịp thời đã tác động đến tư tưởng của các em.

“Trường có 2.496 học sinh, chủ yếu là con em lao động nghèo, nhập cư. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các em đã không tham của rơi. Đây là điều đáng trân trọng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo báo Tuổi trẻ, biểu dương các bạn nhỏ, Bí thư Quận đoàn Thủ Đức Nguyễn Thị Minh Hồng mong muốn việc làm ý nghĩa này sẽ được nhân rộng để các bạn nhỏ, đội viên cùng học tập, góp thêm nhiều việc tốt đẹp cho xã hội.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật