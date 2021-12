Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản trong đêm Giáng sinh

Khoảng 21 giờ ngày 24/12/2021, lợi dụng thời điểm đêm Giáng sinh, người dân tập trung đông tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Văn Thành (xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương), đối tượng Phạm Thanh Bình (sinh năm 1986) trú tại xóm 4, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương đã thực hiện hành vi cướp giật 01 điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng của chị N.T.H trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Đối tượng Phạm Thanh Bình tại cơ quan Công an

Tuy nhiên, ngay lập tức, đối tượng Bình đã bị tổ công tác Công an huyện Thanh Chương và Công an xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đó nhanh chóng bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ đối tượng Phạm Thanh Bình và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn