Nhân viên đại lý thử phanh tự động Mazda3 và cái kết

Video: Chiếc Mazda3 2020 thử nghiệm hệ thống phanh tự động SBS.

Từ đầu năm 2020, nhiều người dùng tại Việt Nam đã phản ánh hệ thống phanh tự động thông minh (SBS) của xe Mazda3 2020 bị lỗi. Theo phản ánh của khách hàng, chiếc Mazda3 2020 mới đã tự động phanh trong lúc đang di chuyển mà không hề có chướng ngại vật phía trước. Đồng thời, màn hình sau vô lăng cũng hiển thị các thông báo lỗi liên quan đến hệ thống an toàn của xe.

Chiếc xe Mazda3 2020 được cho là bị lỗi hệ thống phanh tự động SBS được chủ nhân đem đến đại lý chính hãng.

Mới đây trong hội nhóm dành cho người sử dụng ôtô Mazda tại Việt Nam lại xuất hiện những đoạn video quay lại kết quả một cuộc thử nghiệm hệ thống phanh SBS trên Mazda3 2020. Những đoạn video này được quay cách đây khoảng 1 tháng, trùng với thời điểm người dùng lên tiếng "tố" Mazda3 2020 lỗi hệ thống phanh tự động. Được biết, cuộc thử nghiệm này do nhân viên của đại lý Mazda Giải Phóng thực hiện.

Theo anh Hiệp Bùi - người đăng video lên hội nhóm, nhân viên đại lý đã sử dụng một chiếc Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium 2020 màu đỏ có giá niêm yết 939 triệu đồng tại Việt Nam. Để thử nghiệm hệ thống phanh tự động SBS, nhân viên đại lý đã lái chiếc Mazda3 2020 ở vận tốc từ 30-35 km/h, chạy về phía chiếc ôtô Mazda CX-5. Cả hai chiếc xe đều thuộc sở hữu của đại lý chứ không phải của khách hàng.

Anh Hiệp Bùi - người ngồi trên ghế phụ lái của chiếc Mazda3 2020 - cho biết trong lần thử nghiệm đầu tiên, hệ thống phanh tự động SBS của xe đã hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, trong lần thử nghiệm sau đó, chiếc Mazda3 2020 đã va chạm với chiếc Mazda CX-5.

Sau khi xuất hiện trên mạng, những đoạn video này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người xem video cảm thấy đại lý Mazda Giải Phóng "chơi lớn" khi dùng hẳn chiếc Mazda CX-5 ra làm vật cản thay vì bìa các tông hay phông bạt như thông thường. Bên cạnh đó, một số người còn tập trung bình luận về túi khí của chiếc Mazda3 2020.

Mazda Việt Nam hiện đang phối hợp với các đại lý để thu thập thông tin về hiện tượng nêu trên thông qua các báo cáo kỹ thuật chi tiết.

Trước những phản ánh của người dùng, nhà phân phối và lắp ráp THACO cũng đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo THACO, Mazda Việt Nam hiện đang phối hợp với các đại lý để thu thập thông tin về hiện tượng nêu trên thông qua các báo cáo kỹ thuật chi tiết. Đồng thời, Mazda Việt Nam cũng đang tích cực làm việc với tập đoàn Mazda để tìm nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để vấn đề. Trước đó, đã có 35.390 chiếc xe Mazda3 2020 tại Mỹ bị triệu hồi vì lỗi phanh khẩn cấp tự động.

Là một tính năng thuộc gói an toàn chủ động i-ActivSense, phanh tự động khẩn cấp thường có trên các mẫu xe hạng sang nhưng hiện đã được các hãng xe Nhật Bản và cụ thể là Mazda ứng dụng trên ô tô phổ thông. Ở Mazda3 2020, hệ thống SBS này chỉ có trên bản Premium. Hệ thống SBS sử dụng radar sóng ngắn để phát hiện các phương tiện khác hoặc chướng ngại vật ở khoảng cách lên đến 200 m phía trước. Khi phát hiện ra nguy cơ va chạm, hệ thống sẽ giảm tốc độ của xe thông qua quá trình phanh 2 giai đoạn. Ngoài ra, SBS còn kết hợp với hệ thống hỗ trợ nhận biết khoảng cách (DRSS) có tác dụng hiển thị khoảng cách với xe phía trước và hệ thống cảnh báo chướng ngại vật phía trước (FOW) nhằm cảnh báo người lái về nguy cơ va chạm với xe phía trước bằng âm thanh cũng như đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Kiến thức