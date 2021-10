"Nhân chứng sống" tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi

"Tịnh thất Bồng Lai" là cái tên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt sau ồn ào Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là con ruột và tố cáo loạt hành động phi pháp của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên nơi đây có những thông tin không hay. Trước đó vào năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam đã có phóng sự về sự thật những thủ đoạn kêu gọi từ thiện dành cho những đứa trẻ mà "Tịnh thất Bồng Lai" tự nói là mồ côi. Vậy nhưng cơ quan chức năng địa phương cho biết phần lớn chúng đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

"Tịnh thất Bồng Lai" đã đổi tên thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Theo thông tin từ vtv.vn, Bà Lê Thị Tuyết – người từng được chính "thầy ông nội" Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào năm 2006. Bà đã quyết định tố cáo sau khi chứng kiến nhiều việc làm sai trái của ông Lê Tùng Vân trong suốt thời gian sinh sống tại đây.

"Tôi đưa đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung là ‘hiếp dâm trẻ’ và ‘hành hung trẻ cô nhi’. Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật" – Bà Lê Thị Tuyết cho biết.

Bà Lê Thị Tuyết từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy đã lên tiếng tố cáo (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Trong phóng sự được Đài truyền hình Việt Nam thực hiện năm 2020, ông Lê Hồng Dũng có chị ruột là vợ của ông Lê Tùng Vân cũng đã tố cáo, vạch trần sự thật:

"Tôi đưa ra chính quyền để cho biết Tịnh thất Bồng Lai là một lừa đảo, lừa gạt từ xưa đến nay chứ không phải mới đây. Về tinh thần, vật chất, tiền bạc đủ thứ. Lừa gạt lấy mẹ tôi ra làm con mồi. Kêu mẹ tôi lấy tiền đem lên cho chị hai mà chị hai tôi là vợ của ông".

Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hoà Khánh Tây, H.Đức Hoà, tỉnh Long An không phải là tu viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.

Ông Lê Hồng Dũng có chị gái là vợ ông Lê Tùng Vân cũng đã tố cáo, vạch trần sự thật (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc