Nhận 7 tỷ đồng để đưa 21 người trốn sang châu Âu, nữ quái lĩnh 8 năm tù

Tuổi trẻ đưa tin, chiều 21/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Thị Huyền (44 tuổi, giáo viên, quê Yên Thành, Nghệ An), Cao Thị Lan (44 tuổi, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi, giáo viên, quê Nghệ An), Nguyễn Anh Sơn (34 tuổi, ở Nghệ An) và Nguyễn Duy Chiến (38 tuổi, ở Nghệ An) ra xét xử về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và tội "môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Huyền 8 năm tù về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", 4 bị cáo còn lại đều bị tuyên 3 năm tù.

Đối với Hồ Văn Đỉnh (chồng Huyền, đang ở nước ngoài) do đang trốn truy nã, chưa bắt được nên cơ quan chức năng quyết định tách hồ sơ tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ việc, Zing.vn đưa tin, tòa sơ thẩm xác định năm 2017, Hồ Văn Đình xuất cảnh chui sang Hy Lạp nên quen đầu mối thuộc tổ chức tội phạm đưa người trốn ra nước ngoài.

Sau đó, Đình giao cho Huyền tập hợp hồ sơ những người có nhu cầu xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm việc. Để tìm khách hàng, Huyền rủ 3 bị cáo còn lại tham gia trong vai trò môi giới.

Được sự giúp sức của 3 đồng hương, Huyền đã thu hồ sơ của 21 người Việt và nhận từ họ tổng số tiền gần 310.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng) để chuyển cho chồng và tổ chức tội phạm.

Theo hồ sơ tố tụng, ban đầu Đình và vợ tổ chức cho 21 người xuất cảnh sang một nước ở châu Á dưới danh nghĩa du lịch. Sau đó, họ dùng hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc rồi dán ảnh của những người này để nhập cảnh vào Srilanka.

Từ đây, các lao động "chui" tiếp tục nhập cảnh vào châu Âu rồi trốn lại. Huyền và đồng phạm khai họ thu 19.000-22.000 USD mỗi người, khi nào trốn sang được Hy Lạp thì người thân của các lao động ở quê mới phải trả tiền.

Tòa quy kết Đào Thị Huyền hưởng lợi 11.500 USD sau phi vụ trên. Quá trình điều tra, bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lời bất chính.

