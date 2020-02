Nghệ An: Đánh bạc núp bóng trò game online, giao dịch tiền tỷ

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại CQĐT.

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Ninh (SN 1981, trú tại thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình), Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1991) và vợ là Mai Thị Thùy Linh (SN 1992, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án này, CQĐT cũng đã khởi tố Trần Xuân Đại (SN 1970, trú TP Vinh) và Trần Hữu An (SN 1973, trú TP Vinh) về tội “Đánh bạc”.

Theo hồ sơ, Phạm Văn Ninh là chủ của một sơ sở kinh doanh game online tại Hà Nội và Ninh Bình nên biết trò chơi điện tử có trả thưởng Gamvip. Trò chơi được cài trên thiết bị di động hoặc trình duyệt web có kết nối Internet.

Người chơi khi tham gia vào Gamevip được phép nạp tiền thông qua các loại thẻ cào điện thoại, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Người chơi sẽ đánh bạc với nhà cái hoặc với những con bạc khác, thắng thua tính bằng điểm Gam sau đó quy đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hoặc tiền mặt.

Tháng 9/2019, Ninh được nhà cái cho làm đại lý cấp 2 với điều kiện mỗi tháng tổng giao dịch mua bán giữa đại lý và các con bạc phải đạt tối thiểu 1 tỷ Gam. Ngoài việc mua bán Gam cho các con bạc, Ninh đứng ra mở rộng mạng lưới đại lý cấp 2, cấp 3. Thông qua các mối quan hệ và cùng làm nghề kinh doanh quán game, Nguyễn Trọng Hoàng đã xin làm cộng tác viên cho Ninh để hưởng “hoa hồng”.

Hai vợ chồng Hoàng và Linh thay nhau giao dịch với các con bạc qua điện thoại và mạng xã hội hoặc thuê thêm người trực tiếp đi giao dịch với các con bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện và vào cuộc điều tra cách thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ninh, Nguyễn Trọng Hoàng, Mai Thị Thùy Linh. Hai con bạc là Trần Xuân Đại và Trần Hữu An cũng bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của Đại và An, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ gần 35 gr ma túy.

Được biết, theo tài liệu điều tra thu thập được, trung bình mỗi ngày các đối tượng thực hiện giao dịch mua bán Gam với số tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Theo nhiều nhận định, ước tính thì từ khi tổ chức đánh bạc này hình thành hoạt động cho đến ngày bị bắt giữ thì số tiền giao dịch có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam