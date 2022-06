Nhà thầu AT&T có gì khi liên tục “ôm” các gói thầu Y tế ở Nghệ An?

Không chỉ vậy, tỷ lệ trúng thầu “truyền thống” ở các đơn vị bệnh viện hệ thống công lập trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, nhà thầu này luôn chiếm ưu thế “quán quân” khi tham gia đấu thầu.

2 thành viên góp vốn nhưng trúng hàng chục gói thầu

Theo dữ liệu mà Diễn đàn Doanh nghiệp có được, Công ty TNHH AT&T (Công ty AT&T) đăng ký thành lập vào tháng 01/2008, có địa chỉ đăng ký tại trụ sở chính tại phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội với vốn điều lệ 2,6 tỷ đồng.

Ngành nghề mà Công ty AT&T đăng ký hoạt đồng gồm: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Tư vấn đánh giá tac động môi trường; Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, viễn thông, y tế, tin học; Buôn bán, lắp ráp, sửa chữa, bảo hành các sản phẩm ngành điện, điện nước, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng…

Thành viên góp vốn để thành lập doanh nghiệp này là bà Trần Thị Mỹ Hạnh và ông Trần Chí Trung đều có địa chỉ chung nhà, cùng nơi cứ trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, trong tổng số vốn điều lệ thành lập công ty AT&T, bà Trần Thị Mỹ Hạnh có 70% cổ phần vốn góp đăng ký, còn lại ông Trần Chí Trung tham gia với số lượng 30% cổ phần.

Dữ liệu được trích xuất từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia cũng cho thấy, mặc dù được thành lập từ năm 2008 nhưng đến thời điểm cuối tháng 12/2021, Công ty AT&T vẫn không có đăng ký biến động về nguồn vốn tăng, giảm trong tổng vốn đăng ký kinh doanh.

Vậy nhưng, cũng suốt thời gian 10 năm “vắng bóng” trên hệ thống mạng đấu thầu, bắt đầu tư năm 2018, cái tên AT&T lại khiến nhiều nhà thầu trên lĩnh vực Y tế phải “ngả mũ” thán phục vì tỷ lệ trúng thầu các gói thầu gần như trúng tuyệt đối mỗi khi doanh nghiệp này tham gia tại Nghệ An.

Với tổng vốn điều lệ đăng ký 2,6 tỷ đồng nhưng Công ty AT&T lại có thể dễ dàng "ôm" các gói thầu Y tế trị giá rất lớn ở Nghệ An trong vài năm trở lại đây

Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, Công ty AT&T đã liên tiếp tham gia trúng 17 gói thầu (01 gói chưa công bố kết quả) mua sắm, cung cấp thiết bị Y tế cho hàng loạt các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế Nghệ An.

Đáng quan tâm, mặc dù số vốn đăng ký 2,6 tỷ nhưng vào ngày 19/7/2021, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 2494 về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 21 loại máy móc, phương tiện phục vụ cho Bệnh viện dã chiến số 1 với tổng số tiền 8.200.840.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cho Công ty AT&T.

Trước đó, vào đầu năm 2020, công ty AT&T trúng thầu với tư cách là liên danh với Công ty TNHH Việt Quang - Công ty cổ phần Asiatech Việt Nam – Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS để tham gia đấu thầu gói mua sắm trang thiết bị Y tế thuộc đề án “Phát triển y tế miền Tây Nghệ An gia đoạn 2015-2020” và đề án “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Nghệ An giai đoạn năm 2013 đến năm 2020” với giá trúng thầu 45.035.000.000 đồng.

“Một mình một chợ” ở Bệnh viện đa khoa Đô Lương?

Trong hàng loạt các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn Nghệ An, Công ty AT&T luôn ghi tên mình ở các gói thầu mua sắm trang thiết bị Y tế có giá dự thầu từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng từ năm 2018 đến nay.

Ở Bệnh viện đa khoa Đô Lương, từ tháng 6/2019, Công ty AT&T đã trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại đơn vị này với mức bỏ giá 3.613.450.000 đồng. Tiếp đó vào tháng 4/2020, doanh nghiệp này cũng “ôm” gói thầu mua sắm tương tự năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương với mức bỏ giá trúng thầu 8.324.000.000 đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Mới đây nhất, với việc bỏ giảm giá 1,2 triệu đồng, vào tháng 12/2021, ông Lê Đức Hải – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đô Lương tiếp tục ký quyết định công nhận kết quả trúng thầu cho Công ty AT&T trúng thầu mua sắm bình khí gây mê bốc hơi tại đơn vị này với giá 133.800.000 đồng.

Ngoài có mối quan hệ với bên mời thầu là Bệnh viện đa khoa Đô Lương, Công ty AT&T còn có mối liên quan với 08 đơn vị mời thầu trong suốt thời gian qua gồm: Sở Y tế Nghệ An; Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài chính Nghệ An (Sở Tài chính Nghệ An); Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An; Bệnh viện Mắt Nghệ An;

Bệnh viện đa khoa Đô Lương, nơi nhà thầu Công ty AT&T luôn ở vị thế "quán quân" khi tham gia đấu thầu tại đơn vị này

Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An; Bệnh viện Y học Cổ Truyền Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành; Trung tâm Chống Phong - Da Liễu nay là Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Ở các đơn vị mời thầu nói trên, suốt từ năm 2018 đến nay, Công ty tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả.

Đặc biệt, các gói thầu do Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài chính Nghệ An (Sở Tài chính Nghệ An), Công ty AT&T đã tham gia 05 gói thầu; Bệnh viện đa khoa Đô Lương tham gia 03 gói thầu; Bệnh viện mắt Nghệ An tham gia 02 gói thầu.

Các gói thầu nói trên có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng Công ty AT&T tham gia đấu thầu lại chưa gặp phải trở ngại nào khi doanh nghiệp này liên tục ghi danh ở đầu bảng trúng thầu.

Trở lại với riêng các gói thầu tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương, liên quan đến công tác đấu thầu theo hồ sơ mà chúng tôi có được, vài năm trở lại đây, khi ông Lê Đức Hải lên kế vị người tiền nhiệm lên làm giám đốc tại đơn vị này cũng đã xảy ra nhiều “lùm xùm” trong quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm, khai thác sử dụng tài sản công…

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn