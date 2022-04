Nhà giàu bước vào nhà sẽ thấy 4 thứ này, không phải mê tín đó là thực tế

Mở cửa ít nhất 1 lần, trồng cây xanh trước cửa

Muốn mọi điều trong căn nhà diễn ra suôn sẻ thì yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở đó chính là cửa ra vào.

Trong phong thủy, cửa ra vào không chỉ là nơi mỗi thành viên ra vào hay đón tiếp khách khứa mà còn là “điểm đón đầu” những luồng khí tốt, giàu có đến với gia chủ. Tuy nhiên, nếu không bố trí và trang trí cửa một cách hợp lý, vô tình bạn đang “rước” những điều không may, hay luồng khí xấu vào nhà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Hãy giữ thói quen mở cửa ít nhất một lần mỗi ngày, đây là cách “gọi mời” năng lượng tốt hữu hiệu nhất bạn có thể làm, giúp lưu thông khí trong nhà. Khí lưu thông không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và vận may của mọi người.

Ngoài ra, cây phong thủy trước nhà mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh thì bạn có thể tham khảo những loài cây như: Cây cau cảnh, cây trúc, dừa cảnh, cây lựu, cây hồng...

Trưng bày vật phẩm chiêu lộc, phong thủy

Việc lựa chọn và trưng bày các vật phẩm có tính chất chiêu tài lộc hoặc có tính phong thủy hợp với gia chủ không chỉ vào dịp cuối năm mà mọi thời điểm trong năm đều khá cần thiết và có ý nghĩa.

Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tiền tài, may mắn mà bạn có thể lựa chọn như quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình tì hưu, con rồng, con rùa, tượng Phúc - Lộc - Thọ,… Mèo chiêu tài cũng là vật trang trí đáng yêu và rất có tác dụng trong việc tăng thêm may mắn về tiền bạc cho gia đình. Ý nghĩa và màu sắc tươi sáng của mèo chiêu tài cũng giúp đường tài lộc của chúng ta may mắn hơn.

Xây dựng hòn non bộ trước cửa nhà

Theo chuyên gia về phong thủy, khi bạn thiết kế nguồn nước, hòn non bộ chảy trước cửa nhà sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước và giúp tài lộc chảy vào nhà? Theo Phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn.

Đồng thời, các món đồ làm từ pha lê thiên nhiên có thể treo ngoài cửa nhà để thu hút ánh nắng và tạo bảy sắc cầu vồng mang năng lượng tươi tốt vào nhà, đồng thời gia chủ cũng có thể treo chuông gió kèm với pha lê để đạt hiệu quả tốt nhất.

Đặt thảm trước hiên

Để căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhiều người đã đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Nhưng chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ, vì cửa ra vào là mặt tiền của cả ngôi nhà, một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ càng tốt, Thần Tài sẽ thường xuyên ghé thăm. Vì vậy, phải đảm bảo thảm trước cửa sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên, thay thường xuyên là cách tối kỵ, để tổng thể ngôi nhà trông cao ráo, bề thế.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn