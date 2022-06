Nhà 2 tầng bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ ở Quảng Nam

Phát hiện sự việc, 3 người trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài, hô hoán người dân gần đó tham gia hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa lan nhanh lên tầng hai.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Zing)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 5 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa.

Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, căn nhà 2 tầng cùng xe tải đậu trước nhà bị thiêu rụi.

Lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho biết trên Thanh niên, do căn nhà này chuyên bán đồ điện gia dụng và có bán thêm bình gas nên khi hỏa hoạn xảy ra, ngọn lửa bốc cháy rất nhanh và có phát ra một số tiếng nổ lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Rất may, thời điểm vụ cháy xảy ra, những người trong nhà đã kịp thoát thân.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 2 tầng này.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT