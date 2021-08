Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn ô tô khiến Chánh Văn phòng Huyện ủy tử vong

Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang vừa có báo cáo về vụ tai nạn nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn huyện Vị Xuyên làm 2 người chết. Các nạn nhân được xác định là ông B.H.Q. (SN 1986, ở huyện Vị Xuyên) và bà Bàn Thị Ô. (SN 1997, ở huyện Vị Xuyên). Ông B.H.Q. được xác định là Chánh Văn phòng Huyện ủy Vị Xuyên.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h16 ngày 21/8, tại Km11+550 QL 2, đoạn qua địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Thời điểm trên, ô tô mang biển số 30H-082.23, do ông B.H.Q. (SN 1986, ở huyện Vị Xuyên) điều khiển, người ngồi cùng trên xe là bà Bàn Thị Ô. (SN 1997, cũng trú tại huyện Vị Xuyên). Khi xe ông Q. đang trong hành trình theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang thì bất ngờ tông trực diện với ô tô biển số 23C-043.xx, do Tạ Chung C. (SN 1989, ở TP Hà Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, phần đầu 2 xe ô tô nát bét.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người tử vong; một người bị thương nhẹ là anh Tạ Chung C. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do, anh Q. điều khiển xe ô tô biển số 30H-082.23 đi lấn làn đường xe đi ngược chiều.

Lãnh đạo huyện ủy Vị Xuyên cho biết, nạn nhân B.H.Q. là Chánh Văn phòng Huyện ủy Vị Xuyên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí