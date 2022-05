Nguy hiểm khó ngờ của việc không thắt dây an toàn khi lái xe ở tốc độ chậm

Không thắt dây an toàn khi đi ô tô bị phạt bao nhiêu? Việc thắt dây an toan khi đi ô tô là một điều rất quan trọng giúp bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, hiện vẫn có rất nhiều người chủ quan và coi thường tầm quan trọng đó. Một khảo sát của IIHS với những người từ 18 tuổi trở lên tại Mỹ phát hiện ra rằng, trong số 1.172 người tham gia khảo sát, chỉ có 72% cho biết có sử dụng dây an toàn khi ngồi hàng ghế sau, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 91% người ngồi ở ghế trước. Tại Việt Nam, Điểm p, Khoản 5, Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô trên đường. Trong khi đó, việc xử phạt hành chính đối với việc người ngồi hàng ghế sau không cài dây an toàn đã được áp dụng từ ngày 1/1/2018. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 300.000 - 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy trên đường; và mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy./.