Nguy cơ bùng phát dịch ở Nghệ An rất cao trong khi tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 chưa nhiều

Quyết liệt, khoanh vùng dập dịch

Từ ngày 15/10 đến nay, tại TP Vinh (Nghệ An) đã xuất hiện 23 ca nhiễm COVID-19 (trong đó phần lớn là những ca mắc COVID-19 được phát hiện ngay ở lần xét nghiệm đầu tiên) đưa số mắc COVID-19 của TP Vinh lên 675 ca.

Theo nhận định của ngành y tế Nghệ An: Hiện tại, ở TP Vinh có 7 nơi phát sinh dịch; chưa tìm thấy mối quan hệ giữa 7 nơi phát sinh dịch với nhau. Qua các chỉ số xét nghiệm, hầu hết các ca nhiễm mới bị lây nhiễm trong khoảng thời gian 7-10 ngày trở lại đây.

Dịch COVID-19 ở TP Vinh đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Trong điều tra truy vết vẫn có tình trạng bỏ sót F1, rồi việc F0 khai báo đầy đủ, không trung thực, F0 di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người….

Thực hiện điều tra truy vết các trường hợp F1

Qua phân tích, nhận định tình hình dịch, Sở Y tế Nghệ An và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã thống nhất, đưa ra các giải pháp cơ bản nhất để khống chế, dập dịch sớm nhât. Đó là: Phong tỏa tạm thời; cách ly F1; tập trung điều tra truy vết một cách quyết liệt, xét nghiệm diện rộng ở khu vực dân cư F0 sinh sống, khu vực bệnh nhân từng đến; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên trong cộng đồng, không để sót F1; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay: TP Vinh cần nhanh chóng thực hiện tính toán cấp độ dịch cho phường/xã, khối/xóm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế với phương châm "khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp" để đưa ra các biện pháp phong tỏa và quản lý dân cư phù hợp cũng như tăng dày, mở rộng đối tượng, khu vực xét nghiệm.

Trong ngày 19/10, ngành y tế Nghệ An điều động 50 cán bộ y tế tăng cường cho TP Vinh mở rộng xét nghiệm để phân loại người nhiễm để kịp thời đưa đi điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An (áo xanh) kiểm tra thực địa nơi có các điểm dịch

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, từ đầu vụ dịch đến nay địa phương này đã ghi nhận 2.073 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 ở 21 huyện, thành phố.

Số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 17.069. Trong đó, phát hiện 136 ca dương tính với SARS-CoV-2 (133 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Hiện nay, quan điểm và chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Nghệ An: Khẩn trương, thần tốc, quyết liệt khống chế, dập dịch COVID-19 ở TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, theo phương châm: "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống trong khu vực có bệnh nhân COVID-19

Số người tiêm vaccine COVID-19 chưa cao

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Nghệ An đã tiếp nhận 1.108.610 liều vaccine, bao gồm: Astrazeneca, Moderna, Pfizer và Vero cell.

Tính đến 20h giờ ngày 18/10, Nghệ An đã triển khai 22 đợt tiêm. Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 917.980. Trong đó, số người tiêm mũi 2 là 93.746 (chiếm 3% dân số, 4% người trên 18 tuổi); số người tiêm ít nhất 1 mũi là 824.234 (chiếm 25% dân số, 34% người trên 18 tuổi).

Hiện nay, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 diễn ra đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ đề ra theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành; chưa xảy ra tai biến, sự cố đáng tiếc nào.

Thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Y tế về tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tỉnh Nghệ An cũng đã thực hiện thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn các nhóm tuổi từ 03-11 tuổi, 12-15 tuổi và 16-17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi lên Bộ Y tế.

Theo đó, nhóm trẻ từ 3-11 tuổi có 575.162 người, nhu cầu vaccine là 1.150.324 liều; trẻ từ 12-15 tuổi là 219.394 người, nhu cầu vaccine là 438.788 liều. Trẻ từ 16-17 tuổi là 97.133 người, nhu cầu vaccine là 194.266 liều.

Khi tiếp nhận được vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế sẽ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để tiêm ngay vaccine có chỉ định cho trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi… Dự kiến Nghệ An sẽ tổ chức tiêm lưu động tại các trường học. Ông Trần Minh Tuệ cho biết thêm.

Tác giả: Khánh Sơn

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn