Người yêu 'nhí' nói dối tuổi, thợ sửa xe vướng vòng lao lý

Các kết luận, đề nghị truy được chuyển đến VKSND cùng cấp để phê chuẩn bị can. Sáng 28/4/2019, em L. (SN 2004) được mẹ dẫn đến Công an huyện Bình Chánh tố cáo Dương nhiều lần giao cấu với L. khiến em mang thai.

Nạn nhân trong vụ án là bé gái sinh năm 2004 tên L. Sau đó, mẹ em L. đã dẫn con đến Bệnh viện Từ Dũ làm thủ tục phá bỏ phôi thai. Kết luận giám định ADN xác định Dương chính là cha sinh học của mẫu phôi thai.

Ảnh minh họa

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 10/2017, Dương là thợ sửa xe máy quen biết L. (SN 2004) qua mạng xã hội. Sau đó, do lỡ yêu Dương nên L. nói dối với Dương là L. đã 17 tuổi để được làm quen với Dương. Trưa ngày 13/1/2018, cả hai đi dự tiệc chia tay bạn, sau đó do cả hai say rượu nên để lại xe máy nhà bạn rồi đi taxi về nhà Dương và quan hệ tình dục.

Đến tháng 10/2018, Dương thấy L. ở 1 trường THCS nên gặng hỏi thì mới "té ngửa" khi biết L. chưa đủ tuổi. L. nói rằng còn đang đi học nhưng vì quá yêu Dương nên nói dối đã 17 tuổi. Sau đó, cả hai thường xuyên "qua lại" với nhau.

Đến khi gia đình bé gái này phát hiện con gái có quan hệ thân thiết với Dương. Sau khi phát hiện sự việc thì bé gái cũng đã mang thai.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn