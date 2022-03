Người trong Tịnh thất Bồng Lai tiết lộ tình hình của 3 'sư thầy' sau 2 tháng tạm giam

Trong video này, Nhị Nguyên xác nhận, Cơ quan Công an tỉnh đã tiến hành khám xét Tịnh Thất Bồng Lai lần 2 vào ngày 7/3. 3 bị can bị khởi tố trong vụ án hiện đã được chuyển về trại giam của tỉnh và gia hạn tạm giam thêm 1 tháng để phục vụ quá trình điều tra.

"3 thầy gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương đã được chuyển lên trại giam ở tỉnh rồi, tôi cũng nhận được thông báo từ Cơ quan công an, 3 thầy sẽ bị tạm giam thêm một tháng nữa. Sau khi hết hạn tạm giam này thì như thế nào, tôi cũng chưa thể biết trước được", Nhị Nguyên nói.

Nhị Nguyên - tu sĩ tại Tịnh thất Bồng Lai

Tiếp đó, Nhị Nguyên lên tiếng phủ nhận tin đồn có thêm người tại Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt. "Sau khi khám xét xong, không có ai bị bắt nhé quý vị, không giống như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội", Nhị Nguyên nói.

Ông Lê Tùng Vân và các "đệ tử"

Như tin đã đưa, ngày 7/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khám xét hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) - nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" (sau đó đổi tên thành "Thiền Am bên bờ vũ trụ, tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Trao đổi với báo giới, phía Công an tỉnh Long An cũng thông tin việc khám xét này nhằm thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. Đồng thời, thông tin "thêm người ở Tịnh thất Bồng Lai" bị bắt giam là không xác thực.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Ba bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

VKSND huyện Đức Hòa quyết định chuyển vụ án hình sự này đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn