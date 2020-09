Người phụ nữ nhảy lên quan tài của người thân nhảy múa, ngạc nhiên hơn là thái độ của đám đông

Your browser does not support the video tag.

Video: Người phụ nữ nhảy lên quan tài của người thân nhảy múa

Một đoạn clip dài 24 giây được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 13/9 đang gây xôn xao dư luận. Đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ mặc áo đen, quần jeans đang ngồi trên một chiếc quan tài và nhảy múa trên đó.

Người phụ nữ uốn éo, lắc lư theo điệu nhạc. Sau đó, người phụ nữ cũng nghiêng người, trao nụ hôn trên kính 2 lần. Điều đáng ngạc nhiên hơn là những người đứng xung quanh lại không hề ngăn cản người phụ nữ mà ngược lại, họ còn cổ vũ cô, thậm chí nhảy theo điệu nhạc.



Được biết, tang lễ bất thường này diễn ra ở thành phố Manta, thuộc tỉnh Manabí, Ecuador. Người nằm trong quan tài là một thương gia tên Marlon Mero Quijije (35 tuổi), anh đã chết vì bị bắn nhiều phát súng vào người. Người phụ nữ nhảy nhót trên quan tài chính là người thân của Marlon.

Đoạn video sau khi đăng tải trên Twitter đã nhanh chóng thu hút hơn 93 nghìn lượt thích. Cách người phụ nữ chọn để nói lời tạm biệt với người thân yêu của mình nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số ủng hộ cách làm của người phụ nữ, trong khi đó những người khác lại cho rằng cách tiễn đó không đúng đắn.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn