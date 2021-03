Người phụ nữ la hét, quẫy đạp khi bị 3 nam bảo vệ kéo ra khỏi siêu thị, nguyên nhân khiến tất cả bức xúc

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh người phụ nữ khoảng 40 tuổi bị 3 nam bảo vệ siêu thị kéo ra ngoài.

Theo chia sẻ của người đăng tải, vụ việc xảy ra vào sáng 13/3 tại một siêu thị ở Nam Định. Người phụ nữ dắt theo bé gái tầm 9 - 10 tuổi vào gian hàng mua 2 lọ nước hoa giá rẻ, sau đó đánh lạc hướng nhân viên để bé gái lấy đồ. Chủ quầy hàng thấy có dấu hiệu khả nghi nên đã đòi kiểm tra nhưng vị khách nữ nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn ngã lăn ra, vờ bị bệnh tim.

Mặc dù được yêu cầu ra ngoài nhưng chị ta liên tục phản kháng, thậm chí còn dùng chân đạp vào người bảo vệ. Bên cạnh đó còn liên tục dùng những lời lẽ thô tục, mất lịch sự.

Bé gái được các nhân viên dẫn đến cùng với bằng chứng là 2 lọ nước hoa được giấu ở trong túi áo. Cuối cùng cả hai bị bảo vệ dẫn đi để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngay khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt bình luận, phần lớn thể hiện thái độ khó chịu, tức giận trước hành động xui trẻ nhỏ ăn trộm của người phụ nữ.

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc