Người phụ nữ cởi áo giữa phố, làm một việc khiến người đi đường phải băn khoăn “cảnh quen”

Thời tiết miền Bắc những ngày qua chìm trong rét đậm rét hại. Người dân ra đường đều khoác thêm tấm áo bông dày sụ, tay chân đi tất len để ủ ấm nhất có thể. Ấy vậy mà một người phụ nữ chẳng màng tới rét buốt, cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra để... nhường cho một người đàn ông ăn xin.

Thấy người này ngồi co ro một góc trên đoạn đường Cầu Giấy (Hà Nội), chị gái đã dừng xe, cởi chiếc áo dày xuống khoác lên vai người ăn xin. Dường như chưa yên tâm, người phụ nữ còn cẩn thận giúp người đàn ông lồng tay áo, đội mũ trùm kín đầu.

Xong xuôi, chị ra mở cốp xe, lấy chút tiền biếu người đàn ông khắc khổ.

Người phụ nữ cởi áo giữa phố, làm một việc khiến người đi đường phải dừng lại quay clip

Đoạn clip dài gần 1 phút được một người đứng bên đường đối diện quay lại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, rất đông cộng đồng mạng đã gửi cảm ơn tới người phụ nữ có tấm lòng thiện lương, giúp đỡ người khác bằng cả trái tim. Song vài ý kiến lại hoài nghi sự tốt bụng của vị ân nhân đang được đặt nhầm chỗ.

Bởi cũng tại vị trí này trên đường Cầu Giấy cách đây vài hôm, một chàng thanh niên khác cũng cởi áo, cho tiền giúp đỡ người đàn ông ăn xin.

Một thanh niên nhường áo cho người đàn ông ăn xin ở đường Cầu Giấy cách đây vài hôm

Một vài cư dân mạng bình luận:

- Ngày nào cũng thấy có người ăn xin ngồi chỗ đoạn Cầu Giấy đó. Đường dây chăn dắt ăn xin này rất chuyên nghiệp, mong lòng tốt đừng đặt nhầm chỗ.

- Không rõ là anh kia có vấn đề về trí não hay không, hay là cố tình đày đọa bản thân vì một lý do nào đó. Nhưng dẫu sao cứ cho đi bằng cái tâm. Nhìn những động tác rất cẩn thận, chu đáo của chị ấy mà xúc động vô cùng.

- Dù người thanh niên kia có lợi dụng lòng tốt đi nữa, thì hành động của chị gái thể hiện 1 tấm lòng thiện lương quý giá. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe.

