Người lao động thấp thỏm chờ thưởng Tết

Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết, thế nhưng công ty chị Nguyễn Thị Thủy (Nam Sách, Hải Dương) làm việc vẫn đang "im hơi lặng tiếng” về khoản thưởng Tết khiến người lao động không hỏi hồi hộp chờ đợi.

Làm may tại một doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, chị Thủy cho biết, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều tháng liền chị phải làm việc luân phiên, thu nhập giảm mạnh. Nếu như những năm trước, giáp Tết chị Thủy thường xuyên phải tăng ca, làm thêm giờ để kịp tiến độ của đơn hàng, thì năm nay công việc cũng không quá bận rộn. Cận Tết, dù mong ngóng thông báo về thưởng Tết, song chị Thủy cũng dự đoán, nếu có, mức thưởng năm nay cũng sẽ giảm mạnh so với năm trước.

“Đi làm ai cũng mong nhận được thưởng Tết, vừa là nguồn tiền để chi tiêu ngày Tết, và cũng là phần quà động viên tinh thần làm việc. Nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, cũng khó hy vọng sẽ có mức lương tháng thứ 13 như những năm trước, lúc này có việc làm ổn định đã là may mắn", chị Thủy nói.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội), nhân viên phòng nhân sự một công ty chuyên kinh doanh đèn chiếu sáng led, thiết bị bộ đàm cầm tay cũng đang thấp thỏm chờ thưởng Tết: “Dù chưa có thông báo chính thức, song lãnh đạo công ty cũng cho biết năm nay sẽ không có lương tháng 13 trọn vẹn, thưởng Tết nếu có cũng chỉ mang tính chất động viên tinh thần là chính. Ngoài ra, lương tháng 1 dự kiến cũng chỉ trả 50% trước Tết”.

Chị Nguyễn Thu Hằng cho biết, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp gần như kiệt quệ. Trong suốt năm 2021 nhiều tháng liền nhân viên phải nghỉ việc không lương, doanh số giảm trầm trọng, gần như không có các dự án mới, mọi hoạt động chi tiêu đều phải hạn chế. Dù lương cơ bản không giảm, song thu nhập của người lao động vẫn giảm mạnh. Nếu sang đầu năm tới, tình hình kinh doanh không có nhiều thời sắc, người lao động cũng khó trụ lại với mức lương hiện tại.

Trong khi đó, anh Phạm Việt Anh (Long Biên, Hà Nội), nhân viên một công ty chuyên phân phối các thiết bị linh kiện máy tính và thiết bị gia dụng lại phấn khởi chia sẻ, trong năm qua, dịch bệnh khiến mọi hoạt động từ học tập đến làm việc đều chuyển sang môi trường online, do đó doanh thu mặt hàng laptop, webcame của công ty tăng đột biến. Thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 theo đó cũng dự kiến tăng cao, bao gồm lương tháng thứ 13 và thưởng theo doanh số.

Doanh nghiệp nỗ lực lo thưởng Tết cho người lao động

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Nhân sự công ty Trà Cozy cho biết, giống như nhiều doanh nghiệp khác, đơn vị này cũng gặp không ít khó khăn trong năm 2021. Các tỉnh phía Nam là thị trường lớn của công ty, nhưng trong nhiều tháng liền các địa phương này thực hiện Chỉ thị 16, việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, lượng hàng tiêu thụ giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Bù lại mảng xuất khẩu vẫn được duy trì tốt, không gặp quá nhiều khó khăn.

Công ty dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên mức lương tháng thứ 13 cho người lao động, ngoài ra việc thưởng thêm sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh cụ thể. Dự kiến mức thưởng không thể tăng nhưng cũng sẽ cố gắng không giảm, giữ ổn định so với năm ngoái, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Vang Thăng Long cho hay, hiện tại doanh nghiệp vẫn chưa “chốt” mức thưởng Tết, nhưng dù ít hay nhiều vẫn sẽ có thưởng để khích lệ, động viên người lao động.

“Thưởng Tết phụ thuộc rất nhiều vào kết quả kinh doanh và tình hình dịch bệnh từ nay đến Tết. Nếu dịch bệnh tại các địa phương tiếp tục được khống chế, nguồn hàng được phân khối thuận lợi, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn tiền thưởng Tết cho người lao động. Hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh việc phân phối hàng về các tỉnh, thành. Tuy nhiên, rượu bia là những mặt hàng không thiết yếu, nên khi thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng thường có xu hướng cắt giảm, đây cũng là khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang rất cố gắng để duy trì thưởng Tết cho người lao động", ông Vinh cho biết.

Nói về vấn đề thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân nhận định, năm nay, việc làm và thu nhập của người lao động sụt giảm mạnh so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhìn chung, bức tranh thưởng Tết cũng sẽ giảm song các doanh nghiệp còn hoạt động vẫn sẽ có các khoản hỗ trợ để động viên người lao động.

Theo ông Phạm Minh Huân, một số lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn như du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ vận tải hành khách... Bên cạnh đó các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử thì lương, thưởng Tết vẫn sẽ khả quan.

Còn theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, năm nay hầu hết các doanh nghiệp vẫn phối hợp với công đoàn để đảm bảo lương thưởng Tết cho người lao động. Song cũng có một số doanh nghiệp khó khăn nên mức lương thưởng chưa đáp ứng được mong muốn của người lao động, dẫn đến tình trạng người lao động ngừng việc.

Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình sản xuất kinh doanh, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, người lao động nên chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Mặt khác, chính các doanh nghiệp cũng cần coi khoản lương thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng, chủ doanh nghiệp cần chia sẻ người người lao động, chấp nhận ít lợi nhuận hơn hoặc không có lợi nhuận trước mắt để đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động. Đây cũng là động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp./.

