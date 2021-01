Người không chịu đo nồng độ cồn bị phạt 46,5 triệu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định xử phạt hành chính 46,5 triệu đồng với ông Nguyễn Hữu Tú (46 tuổi, trú huyện Thạch Hà) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, ông Tú bị phạt 35 triệu đồng do Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; 11 triệu đồng do Điều khiển ôtô chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; 500.000 đồng do Sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới 6 tháng.

Tài xế Tú không hợp tác khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Tối 10/12/2020, ông Tú lái ôtô 5 chỗ hiệu Fortuner chạy trên quốc lộ 1. Khi qua tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) đã xảy ra va chạm với ôtô tải biển số Nghệ An.

Tai nạn khiến 2 xe hư hỏng. Tài xế Tú sau đó lái ôtô rời hiện trường, về nhà ở tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà.

Công an huyện Thạch Hà đã có mặt khám nghiệm hiện trường, cử cán bộ tới nhà gặp ông Tú, yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng nam tài xế không hợp tác.

Khi được đưa về trụ sở công an làm việc, ông Tú thừa nhận liên quan vụ tai nạn, việc không hợp tác với người thi hành công vụ là do say rượu.

