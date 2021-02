Người đàn ông tự sản xuất pháo để bán

Vào hồi 12h ngày 5/2, Công an xã Hưng Lộc đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huấn (SN1974, trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) về hành vi sản xuất hàng cấm. Lực lượng Công an thu giữ trong nhà ở của đối tượng gồm 30 quả pháo nổ (pháo đại), 60 quả pháo nhỏ, 1 dây pháo gồm 60 quả pháo nhỏ, thuốc pháo, với tổng trọng lượng 9kg và nhiều dụng cụ để chế tạo, sản xuất trái phép pháo nổ.

Trần Văn Huấn và số pháo nổ tự cuốn bị thu giữ .

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Huấn khai nhận, tự mua thuốc nổ rồi tự pha chế, sản xuất pháo nổ để đem đi bán. Do nghĩ năm nay được phép sử dụng, buôn bán pháo nổ nên tự làm pháo.

Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ đối tượng, điều tra xử lý theo quy định

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân