Người đàn ông ở Thanh Hóa đốt nhà hàng xóm để trả thù

Chiều 18/03, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ Trịnh Thế Nga (SN 1965, ở thôn Long Linh Nội, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân) để làm rõ hành vi đốt nhà một người dân trong thôn để trả thù.

Căn nhà anh Q. bị Nga đột nhập đốt cháy trong tối ngày 15/3

Trước đó, tối 15/3, Công an huyện Thọ Xuân tiếp nhận thông tin từ người thân anh T.B.Q, ở thôn Long Linh Nội, xã Trường Xuân báo về việc có người lạ đột nhập vào nhà anh Q. đốt nhiều đồ đạc, làm cháy lan ra nhà gây thiệt hại nhiều tài sản (ước tính trị giá 30 triệu đồng).

Nhiều đồ đạc trong nhà cháy rụi ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an xã Trường Xuân khám nghiệm hiện trường và tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 17/3, Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh, làm rõ Trịnh Thế Nga chính là đối tượng đã gây ra vụ việc trên. Tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trịnh Thế Nga và khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều dụng cụ có liên quan đến hành vi gây án.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Trịnh Thế Nga khai nhận: Do có mâu thuẫn tình cảm, nợ nần với gia đình anh Q. từ trước nên nảy sinh tư thù. Biết vợ, chồng anh Q. đi làm ăn vắng nhà, Nga đã phá khóa, đột nhập vào nhà nạn nhân đốt đồ đạc trong nhà để trả thù.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao Thông