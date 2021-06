Người đàn ông nhận án tử hình gửi lời xin lỗi và mong mẹ già tha thứ

Bỏ nhà khi 13 tuổi…

Một ngày giữa tháng 6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Đinh Văn Anh (SN 1983), trú tại phường Tràng An, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Phiên toà trở nên lạnh lẽo khi không một bóng dáng người thân bị cáo tham dự phiên toà. Không thấy người thân đến, đôi mắt bị cáo Anh đỏ hoe, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Đinh Văn Anh cho biết, mình sinh ra trong một gia đình gia giáo ở phường Tràng An,TX.Đông Triều. Vì muốn con sau này thành đạt nên bố mẹ luôn tạo điều kiện cho Anh ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, Anh cho biết vì áp lực của việc học nên đã bỏ nhà đi khi 13 tuổi. Gã nhảy tàu bỏ đi khỏi nhà. Không ngờ chuyến tàu đó đưa cuộc đời Anh sang ngã rẽ khác. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích Anh. Bỏ nhà đi, Đinh Văn Anh lang bạt khắp nơi và bập vào ma tuý lúc nào không hay.

Bị cáo Đinh Văn Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Năm 2002, Đinh Văn Anh bị TAND quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Không lâu sau đó, gã lấy vợ hơn 7 tuổi nhưng không đăng ký kết hôn. Không lâu sâu đó, họ sinh được đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu. Tưởng rằng, có vợ và con Anh sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, Anh vẫn u mê, lạc lối theo “nàng tiên nâu”. Cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn, không thể dung hoà nên vợ chồng đường ai nấy đi. Đứa con gái được ông bà ngoại đưa về chăm sóc.

Cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến Anh chán nản. Năm 2014, không có công việc ổn định, Anh trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Đối với Anh đứa con gái là nguồn động lực duy nhất của Anh trong cuộc sống. Nhưng cách đây không lâu, con gái của Anh không may bị đuối nước. Con gái mất khiến Đinh Văn Anh ngày càng mất phương hướng. Anh tiếp tục tìm đến ma tuý để quên đi nỗi đau mất con.

Dường như những biến cố cuộc đời khiến Đinh Văn Anh lại càng lấn sâu vào con đường tội lỗi. Trong một lần nhận vận chuyển số hàng lớn từ Nghệ An ra Hải Phòng, Anh bị công an bắt giữ.

Cụ thể, vào đầu tháng 11/2020, Đinh Văn Anh quen người đàn ông tên Dương sau nhiều lần mua ma tuý. Anh đã đồng ý vận chuyển ma tuý từ Nghệ An ra Hải Phòng cho Dương để lấy 10 triệu đồng tiêu xài. Theo hướng dẫn của Dương, tối ngày 16/11/2020, Đinh Văn Anh lên Quế Phong lấy ma tuý. Trên đường đưa ma tuý đến ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong thì bị công an bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu được hơn 2100g heroin và 59,5g Methamphetamine.

Xin lỗi và mong mẹ tha thứ

Biết mình phải nhận mức án cao nhất nên Đinh Văn Anh bình thản trả lời các câu hỏi của HĐXX. Đứng trước bục khai báo Anh khai nhận vì muốn có tiền để mua ma tuý và tiêu xài cá nhân nên đã đồng ý vận chuyển “hàng” cho Dương. Biết hành vi của mình sẽ nhận chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật nhưng Anh vẫn đồng ý.

Anh trình bày, hoàn cảnh của mình rất khó khăn, bố mất, con gái đuối nước.... Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội phụng dưỡng mẹ già. Đinh Văn Anh cho biết, người bị cáo cảm thấy có lỗi nhất là mẹ già. Vì kể từ khi bỏ nhà đi rất ít khi bị cáo về thăm nhà.

“Người bị cáo cảm thấy có lỗi nhất là mẹ. Nhiều lần mẹ đã khuyên bị cáo quay về làm lại cuộc đời nhưng bị cáo không chịu nghe lời. Bị cáo chỉ mong mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Đời con không được gặp mẹ chỉ mong mẹ giữ gìn sức khoẻ…”, bị cáo Anh nghẹn giọng nói.

Bị cáo Anh gửi lời xin lỗi và mong mẹ tha thứ về những lỗi lầm của mình.

Trò chuyện qua điện thoại, em gái của bị cáo cho biết, gia đình rất muốn tham dự phiên toà để động viên Anh nhưng do dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp nên không thể vào được. Kể từ khi Đinh Văn Anh bị bắt, gia đình không cho mẹ biết. Thậm chí, đến ngày xét xử gia đình vẫn giấu vì sức khoẻ của bà đã yếu.

Với số lượng ma tuý lớn, nhân thân xấu… HĐXX tuyên án tử hình đối với Đinh Văn Anh về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tuyên án xong, cả phòng xử im ắng, chỉ nghe tiếng còng tay bị cáo khô khốc vang lên. Giá như Đinh Văn Anh nghe lời bố mẹ chăm chỉ học hành, tu dưỡng thì cuộc đời bị cáo đã khác.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn